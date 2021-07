Svensson: "Es war schlampig und nicht gut"

05-Trainer Bo Svensson ist bekannt für klare Ansagen. Sein Kommentar nach der ersten Sonntagseinheit war an Deutlichkeit kaum zu überbieten.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Bad Häring berichtet Michael Ebert

Dem 41 Jahre alten Cheftrainer von Mainz 05 war der Unmut bereits an der Seitenlinie anzumerken. Die Körpersprache und die Worte von Bo Svensson während der Vormittagseinheit ließen keine andere Deutung zu. "Das Training war nicht so ganz nach meinem Geschmack. Es war schlampig und nicht gut", sagte Bo Svensson. Er bemängelte vor allem die mangelnde technische Qualität in den Aktionen. "So eine Einheit passiert manchmal, man darf es überbewerten. Die Jungs haben es genau gewusst, dass es unter unserem Level war."

Bei der ersten Einheit am Sonntag musste Mainz auf Jeremiah St. Juste und Dominik Kohr verzichten. Kohr war in der Nacht abgereist, weil bei seiner Frau die Wehen eingesetzt haben. St. Juste fehlt wegen einer Knieverletzung. "Er hat im Spiel gegen Liverpool bei seiner letzten Aktion einen Schlag an die Innenseite des Knies erhalten. Es ist immer noch schmerzhaft, laut den Docs aber nichts Ernsthaftes.", so Svensson. Jonathan Burkardt, der gegen Liverpool wegen muskulären Problemen am Hüftbeuger fehlte, brach die heutige Einheit vorzeitig ab. "Der Muskel ist zugegangen", berichtete Svensson.

Rückreise nach Mainz am Mittwoch

Bergauf geht es für Neuzugang Jae-Sung Lee. Der Südkoreaner hatte sich im letzten Länderspiel im Juni eine Fußverletzung zugezogen und ist nach dem Einstieg in Mainz langsam aufgebaut worden. Heute war er das erste Mal als Überzahlspieler in einer kleinen Spielform dabei. "Das ist der erste Schritt ins Mannschaftstraining", hofft Svensson.

Nach den beiden Einheiten am Sonntag stehen am Montag zwei weitere Termine auf dem Programm. Am Dienstag gibt es dann eine kurze Einheit, bevor es abends in St. Johann in Tirol gegen Ganziantepspor geht. Am Mittwoch reist der 05-Tross zurück nach Mainz.