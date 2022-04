Svensson empört: "Was machen die in Köln?"

Mainz 05 war bei der Elfmeter-Fehlentscheidung in Augsburg die geschädigte Mannschaft. Die Beteiligten gaben dem Schiedsrichter aber keine Schuld.

Es war, wie Robin Zentner meinte, eine "hundertprozentige Fehlentscheidung": Im Nachholspiel zwischen Augsburg und Mainz (2:1) zeigte Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck früh auf den Elfmeterpunkt. Dieser bereute das nach dem Kontakt von Torhüter Zentner gegen FCA-Angreifer Florian Niederlechner jedoch. Der Mainzer Keeper ärgerte sich bei "Sky" derweil über "eine Schwalbe" des Augsburgers und hinterfragte den Video-Referee.

Damit war der Mann aus der Jugend, der seinen Vertrag vor Kurzem verlängert hat, lange nicht allein. Trotz seines "schlechten ersten Kontakts" stimmten ihm die Nullfünfer-Verantwortlichen zu. Sportdirektor Martin Schmidt fragte sich, "wieso der Keller in Köln nicht hilft und ihn (Jöllenbeck, Anm. d. Red.) so einen Riesenfehler machen lässt.

Auch wenn der Schiedsrichter die Szene in der Live-Wahrnehmung als Foul sieht, muss der Keller erkennen, dass es nichts war. Martin Schmidt

"Auch wenn der Schiedsrichter die Szene in der Live-Wahrnehmung als Foul sieht, muss der Keller erkennen, dass es nichts war", führte Schmidt fort und teilte damit in gewisser Weise die Ansicht von Jöllenbeck selbst. Torschütze Silvan Widmer gab auf der Website der Mainzer zudem an, bereits auf dem Feld gesehen zu haben, "dass der Stürmer schon fast am Boden lag, bevor es überhaupt einen Kontakt gab."

Mangelnde Konzentration in der Abwehr - Svenssons simple Frage

Die "Entscheidung gegen uns tut natürlich weh", sagte der Schweizer, fügte jedoch wie auch seine Vorredner an, dass die Situation allein nicht ausschlaggebend gewesen sei. Zentner sprach neben dem Auslassen vieler Chancen die Schlafmützigkeit beim entscheidenden 1:2 an. "Darin lag auch der Unterschied, in der letzten Konzentration" meinte Schmidt, dessen Mainzer aus den vergangenen neun Auswärtsspielen nur zwei Punkte mit nach Hause brachten.

Einer aber hatte noch klare Worte in Richtung des Video-Schiedsrichters Tobias Stieler übrig: Trainer Bo Svensson. Er sprach bei "Sky" nicht nur von einem "krassen Fehler", sondern fragte empört: "Was machen die da in Köln?"