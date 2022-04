So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 5:0 (5:0)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. In der zweiten Halbzeit haben wir die Partie gut zu Ende gespielt. Jetzt wollen wir in Stuttgart den Klassenerhalt auch rechnerisch klarmachen."

Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "Unsere erste Halbzeit war eine absolute Frechheit. So etwas hätte ich mir nicht vorstellen können. Darüber werden wir intern ausführlich reden müssen."