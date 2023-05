Svensson: "Die 60.000 sitzen morgen nicht da"

Erstmals nach zehn Spielen hat Mainz wieder verloren, nun bekommen die Rheinhessen Besuch von Schalke. Das Hinspiel hat Bo Svensson in keiner guten Erinnerung.

Der Frust über das 0:3 in Wolfsburg war Bo Svensson ein wenig anzumerken. "Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir vorhatten", sagte der Däne. Dafür habe es auch Gründe gegeben, die er aber nicht nennen wollte. "Das ist eher intern. Ich denke, dass wir es gut aufgearbeitet haben."

Etwas gesprächiger wurde Svensson, als es um die Einschätzung des kommenden Gegners ging. Schalke feierte am vergangenen Samstag einen emotionalen 2:1-Erfolg gegen Bremen und tritt die Reise nach Mainz mit Rückenwind an. "Es geht für sie um sehr sehr viel", sagte der 43-Jährige. "Es ist absolut Leben drin. Die Schalker kämpfen um ihr Leben in der Liga, entsprechend spielen sie auch." Viel Kampf, Engagement und Lauffreude habe er bei den Gelsenkirchenern ausgemacht.

Mainz ist auch wegen des Hinspiels gewarnt. Schalke fuhr einen verdienten 1:0-Erfolg ein, die Rheinhessen erwischten keinen guten Tag. Angesehen habe er sich die Partie zwar nicht nochmal, doch sie ist Svensson noch in guter (bzw. schlechter) Erinnerung. Dass S04 die Oberhand gewann, lag auch an der Unterstützung von den Rängen. "Da saßen 60.000, die die Mannschaft nach vorne gepeitscht haben. Die sitzen morgen nicht da", so Svensson. "Wir waren beim Hinspiel nicht da, wo wir jetzt sind." Es sei dennoch eine "absolut kernige Aufgabe. Ich bin gespannt, wie wir damit umgehen."

Tauers Situation für alle unbefriedigend

Über Niklas Tauer braucht sich Svensson wohl keine Gedanken zu machen. Die Mainzer Leihgabe ist seit seinem Wechsel im Sommer nicht wirklich auf Schalke angekommen, in der Rückrunde ist er noch ohne Einsatz.

Svensson verfolge Tauer schon, aber dies sei nicht leicht, weil er eben kaum gespielt habe. "Es hat auch viel damit zu tun, weil er sich verletzt hat. Das war auch eine der Probleme, die er hier hatte, dass er zu oft verletzt ausgefallen ist. Es ist natürlich nicht so gelaufen aus unserer, Niklas‘ und aus Schalker Sicht, wie wir uns das erhofft haben."