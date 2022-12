Svensson denkt in Mainz um und fordert "einen Innenverteidiger"

Bis zum 2. Januar ruht der Trainingsbetrieb bei Mainz 05. Vor der Abreise in den Weihnachtsurlaub sprach Trainer Bo Svensson mit dem kicker über Leitsch, Burkardt, Stach und Onisiwo - sowie die Dringlichkeit, einen weiteren Innenverteidiger zu holen.

Für Stefan Bell gab es bereits am letzten Trainingstag vor der Weihnachtspause grünes Licht. "Es sieht sehr gut aus", sagte Svensson über den Routinier, der eine Hälfte des Trainingsspiels auf dem Platz stand. Der Muskelfaserriss im Oberschenkel ist auskuriert. Anton Stach, der einen Schlag auf den Fuß erhalten hatte, und Karim Onisiwo (Knochenödem im Zeh) pausierten in der letzten Trainingswoche des Jahres. Svensson geht aber davon aus, "dass sie uns am 2. Januar zur Verfügung stehen."

Positive Entwicklung bei Leitsch

Jonathan Burkardt, der sich vor zwei Wochen einer Knie-Arthroskopie unterzog, bekommt dieser Tage die Fäden gezogen. Svensson: "Unsere Hoffnung ist, dass er im Trainingslager einiges mitmachen kann, alles wird wahrscheinlich noch nicht gehen." Positiv sei die Entwicklung bei Maxim Leitsch, der wegen eines körperlichen und mentalen Erschöpfungszustands seit Mitte Oktober ohne Mannschaftstraining ist. "Bei ihm weiß man noch nicht, wann er uns wieder zur Verfügung steht, aber er ist jetzt auf dem Platz, hat die ersten Laufeinheiten gemacht und wird durchtrainieren bis zum 2. Januar."

Wegen der Unklarheiten bei Leitsch und aufgrund der dünnen Personaldecke fordert der FSV-Trainer ein Umdenken in Bezug auf die Suche nach Verstärkungen. Svensson über …

… die Personalplanung in der Dreierkette: "Wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Wir haben vor der Saison David Nemeth, Jeremiah St. Juste und Moussa Niakhaté abgegeben. Dafür haben wir mit Maxim Leitsch einen Innenverteidiger geholt, der allerdings die meisten Spiele ausgefallen ist, und zudem Edimilson Fernandes umgeschult. Wir hatten sehr unterschiedliche Konstellationen in der Dreierkette, in einigen Spielen sah es sehr gut aus, aber da wir häufig umbauen mussten, war die Abwehr nicht immer so stabil."

Ich bin zuversichtlich, dass wir jemand finden, von dem wir denken, dass er uns weiterhilft. Bo Svensson

… die vielen Gegentore: "Man muss nur das erste Halbjahr anschauen, als ich kam. St. Juste und Niakhaté haben alle 20 Spiele gemacht, Stefan Bell 15 und Alexander Hack fünf. In der vergangenen Saison standen Hack, Bell und Niakhaté 24- oder 25-mal gemeinsam auf dem Platz. So etwas ist für die Abläufe sehr wichtig, denn hinten kommt es auf Stabilität an, und die kommt auch durch Kontinuität. Wenn du eingespielt bist, gibt es dir einen Vorteil, wir haben in der Rückrunde 2020/21 und 2021/22 wenig zugelassen. Wie wichtig es ist, sieht man auch bei Union, die sehr oft mit der gleichen Kette spielen. Bei uns gab es in dieser Saison schon viele unterschiedliche Konstellationen, deshalb sind wir bei der Anzahl der zugelassenen Chancen oder der Gegentore nicht mehr auf Platz vier oder fünf, und die Gründe dafür sind für mich ziemlich klar."

… die Einschätzung im August: "Im Nachhinein hätten wir es vielleicht anders machen sollen, aber wir mussten Ende August eine Entscheidung treffen. Vor dem Ende der Transferfrist hatten wir in drei Spielen sieben Punkte geholt, zwei Gegentore bekommen und insgesamt kaum etwas zugelassen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir der Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung war, auch mit dem Wissen, dass es diese lange Winterpause gibt."

… die Hoffnung, dass ein neuer Verteidiger kommt: "Ich bin zuversichtlich, dass wir jemand finden, von dem wir denken, dass er uns weiterhilft. Es macht Sinn, etwas zu machen, auch weil wir nicht wissen, wann uns Leitsch wieder zur Verfügung steht."