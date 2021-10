Svensson: "Das hat leider das Spiel entschieden"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

FSV Mainz 05 - Union Berlin 1:2 (1:0)



Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit ein paar Torchancen auf beiden Seiten, wir haben eine davon gemacht. In der zweiten Halbzeit war Union stärker. Wir haben da nicht die richtigen Mittel gefunden. Die zwei Gegentore, das muss man schon sagen, waren Geschenke von uns. Wir wissen alle um die Stärken von Taiwo. Das hat leider das Spiel entschieden."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es ist ein toller, ein hart umkämpfter Sieg. Was ich nach der Halbzeitpause von meiner Mannschaft gesehen habe, war wirklich stark. In Mainz so zurückzukommen, nachdem wir unter der Woche Kraft gelassen haben, das hat die Mannschaft top gemacht. In den letzten 15, 20 Minuten brauchst du auch das nötige Wettkampfglück, um in Mainz zu gewinnen. Das hatten wir."

RB Leipzig - VfL Bochum 3:0 (0:0)



Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig): "Es war ein richtiger Kampf. Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr Freude gehabt und drei Tore erzielt. Das Spiel wäre mit einem frühen Tor einfacher gewesen. Es ist aber auch nicht schlecht, wenn wir für alles kämpfen müssen."

Thomas Reis (VfL Bochum): "Wir haben Glück gehabt, dass wir nicht früh in Rückstand geraten sind. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel im Rahmen unserer Möglichkeiten offengehalten. Der Sieg ist natürlich nicht unverdient. Wir hätten trotzdem gerne einen Punkt mitgenommen."

1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth 3:1 (0:1)



Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht so durchgesetzt, trotzdem sind die Jungs drangeblieben, haben gearbeitet. Es ist auch wichtig, dass du weiterspielst und an dich glaubst. Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Die zweite Halbzeit war richtig gut."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Die erste Hälfte war einfach gut, wir sind in Führung gegangen durch einen schönen Spielzug, wir haben sehr gut verteidigt. In der zweiten Hälfte hatten wir keinen Torabschluss mehr, dann musst du akzeptieren, dass die Niederlage auch verdient ist."



Musste mit Wolfsburg die erste Heimniederlage hinnehmen: Mark van Bommel. Getty Images

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:2)



Mark van Bommel (Trainer VfL Wolfsburg): "Am Anfang geben wir das Spiel weg - so einfach ist es. Danach haben wir es gar nicht so schlecht gemacht, durch eine Wolfsburg-Brille gesehen kann Lukebakio noch das 2:2 machen. Wir sind nicht weggespielt worden, aber Gladbach hat eine schlaue Mannschaft."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben ein hochklassiges Bundesliga-Spiel gesehen. Wenn man die Torchancen hernimmt, glaube ich schon, dass wir der verdiente Sieger sind. Ich freue mich sehr über den Auswärtssieg. Breel Embolo war für mich der Spieler des Spiels."

Borussia Dortmund - FC Augsburg 2:1 (1:1)



Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir mussten ständig auf Kontersituationen aufpassen. Der Ausgleich hat uns ein bisschen die Beine weggezogen. Die Reaktion der Mannschaft war aber gut. In der Summe bin ich mit der Leistung zufrieden."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben versucht, einen Punkt mitzunehmen. Wir haben uns für eine gute Leistung nicht belohnt, weil der Gegner Qualität hat und wir hatten nicht die Durchschlagskraft. Die Leistung macht mir aber Mut."

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 3:1 (1:0)



Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Es war eine andere Zielstrebigkeit da, anderer Tiefgang, anderer Mut, der uns gut getan hat. Wir nehmen viel Positives mit. Mit jedem Sieg wächst man, das ist auch eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unsere Intensität hat gepasst, wir waren leidenschaftlich und zielstrebig von der ersten bis zur letzten Minute."

Sebastian Hoeneß (TSG Hoffenheim): "Ich bin nicht zufrieden mit der Punkteausbeute, wir haben eine Riesenchance verpasst. Wir müssen unsere Leistungen stabilisieren. Ich bin trotzdem fest von der Mannschaft überzeugt und davon, dass wir das machen werden. Ich habe keine Sorge, aber wir werden daran arbeiten müssen, stabiler zu werden. Das werden wir - und dann in die Regionen kommen, die wir uns vorstellen."