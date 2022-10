Svensson beendet in Mainz die Burgzorg-Suspendierung

Beim einzigen öffentlichen Training in dieser Woche mischte Delano Burgzorg gut gelaunt mit. Kein Wunder: Die Suspendierung ist aufgehoben. Der Niederländer war vor einer Woche zu spät zum Abschlusstraining gekommen.

"Er ist die gesamte Woche im Training und wieder in die Gruppe aufgenommen", Trainer Bo Svensson zum kicker. Der 05-Trainer hatte den 23-Jährigen vergangenen Dienstag für zwei Spiele suspendiert, nachdem er den Beginn des Abschlusstrainings vor dem Pokalspiel beim VfB Lübeck verpasst hatte. Auch beim 5:0 gegen den 1. FC Köln gehört Burgzorg nicht zum Kader. Stattdessen durfte der Flügelstürmer am Wochenende in der Regionalliga ran, wo er beim 3:0 der U 23 von Mainz 05 beim FC Homburg zwei Tore markierte.

Auch in der Trainingseinheit am Mittwoch fehlte es nicht an Engagement. Beim Spiel sechs gegen sechs versuchte Burgzorg im Team "blau" an der Seite von Alexander Hack, Jae-Sung Lee, Dominik Kohr, Niklas Tauer, Jonny Burkardt und weiteren Einwechselspielern seine Offensivqualität einzubringen. Svensson zeigte sich von dem Treiben auf einem Nebenplatz des Bruchwegstadions insgesamt angetan. "Sehr gutes Niveau", lautet sein knapper Kommentar kurz vor Ende der Trainingseinheit.

Karim Onisiwo und Aymen Barkok waren da schon in der Kabine verschwunden, was jedoch hauptsächlich eine Vorsichtsmaßnahme war. Onisiwo hatte ein Ziehen am Muskel verspürt und Barkok eine Prellung am Knie erlitten. Auf Danny da Costa musste Svensson am Mittwoch komplett verzichten. "Er ist krank", sagte der 05-Trainer. Ein Einsatz am Samstag beim FC Bayern (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) scheint ziemlich ausgeschlossen. Damit dürfte dem Startelfcomeback von Silvan Widmer nichts mehr im Wege stehen. Da Costa hatten den 05-Kapitän wegen dessen Muskelfaserriss im Oberschenkel in der englischen Woche erfolgreich vertreten.