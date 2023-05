Svensson bangt um Kohr und Zentner

Gegen den VfB Stuttgart will sich Mainz 05 am Sonntag nach drei Niederlagen hintereinander im letzten Heimspiel der Saison rehabilitieren. Die aktuellen Personalsorgen könnten zwei Profis die Gelegenheit zur persönlichen Abschiedsvorstellung verschaffen.

Bei strahlendem Sonnenschein herrschte am Donnerstagnachmittag beste Stimmung im Mainzer Bruchwegstadion. Nach dem öffentlichen Training am "Kidstag" nutzten Hunderte junger Fans das Angebot zum organisierten Platzsturm, um Autogramme und Selfies mit den 05-Profis zu ergattern. Trainer Bo Svensson blickt dem letzten Heimspiel der Saison am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) derweil mit einigen Personalsorgen entgegen.

So mied Mittelfeldabräumer Dominik Kohr das Bad in der Menge auf dem Rasen ebenso wie zuvor die intensiven Spielformen. Nach dem Aufwärmen verzog sich Kohr in Begleitung eines Co-Trainers auf einen Nebenplatz. Dort absolvierte der 29-Jährige zwar ein durchaus intensives Programm mit Ball - jedoch ohne Körperkontakt. Hintergrund: Am Dienstag hatte Kohr im Training den Ellbogen eines Mitspielers abbekommen und ist infolgedessen nach wie vor lädiert. Offen, ob er sich gegen den VfB wieder ins Getümmel stürzen kann.

Bekommt Dahmen die Chance zur Abschiedsvorstellung?

Entwarnung brachte die Feiertagseinheit dagegen im Fall Aaron. Der Spanier war am Mittwoch mit einer Knieblessur vom Platz gehumpelt, mischte aber nun wieder problemlos mit. Mit seiner Minusleistung beim 0:3 in Frankfurt hat sich der ablösefrei wechselnde Linksverteidiger grundsätzlich zwar nicht für eine erneute Startelfnominierung beim Abschied in der MEWA-Arena qualifiziert - gebraucht wird er aber vermutlich doch. Denn: Anthony Caci gilt als erste Alternative links in der Dreierkette an Stelle des gelb-gesperrten Andreas Hanche-Olsen.

Insofern fällt weniger ins Gewicht, dass Innenverteidiger Alexander Hack wegen muskulärer Probleme vermutlich gar nicht zur Verfügung steht. Ungewiss ist zudem die Besetzung zwischen den Pfosten: Stammkeeper Robin Zentner trainierte am Mittwoch und Donnerstag individuell, was Vertreter Finn Dahmen womöglich die Chance zu einem letzten Auftritt vor heimischer Kulisse eröffnet. Der 25-Jährige geht im Sommer nach Vertragsende und 15 Jahren im Klub. Zuletzt war Dahmen vom 16. bis zum 21. Spieltag für den am Rücken lädierten Zentner eingesprungen und hatte dabei durchweg überzeugt (kicker-Notenschnitt 2,92).