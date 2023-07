Svenja Huth im Interview: "... dann muss man ein Lied vorsingen"

Svenja Huth (79 Länderspiele) gehört zu den Stars der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Vor dem WM-Beginn in zwei Wochen spricht sie über Spinnen, Strafen und die lustigsten Mitspielerinnen.

Weiter entfernt von Deutschland könnte die Weltmeisterschaft fast nicht stattfinden. Deshalb steht für Deutschlands Fußballerinnen bald eine lange Reise an. Sie machen sich auf den Weg ins Land Australien. Denn dort und in Neuseeland beginnt am 20. Juli die WM. Nationalspielerin Svenja Huth erklärt, wie sie mit giftigen australischen Spinnen klarkommt. Und was passiert, wenn man sich im Team nicht an die Regeln hält.

Wovor haben Sie mehr Angst: vorm Verlieren oder vor den giftigen Tieren in Australien?

"Vor dem Verlieren! Ein paar unserer Spielerinnen haben Angst vor Spinnen, aber ich nicht."

Haben Sie ein Ritual vor den Spielen?

"Nicht nur vor dem Spiel, sondern auch in meinem Alltag. Ich schlüpfe immer zuerst in mein linkes Hosenbein und dann ins rechte. Genauso wie ich immer zuerst den linken Socken anziehe und dann den rechten - und auch erst den linken Schuh und dann den rechten. Ich habe mir das bei einem Turnier angeeignet, bei dem wir erfolgreich waren. Damals dachte ich: Das bringt mir Glück. Und seitdem ziehe ich das durch."

Wie ist die Stimmung im Team? Gibt es auch mal Streit?

"Wir sind ja wie eine Familie. Von daher gibt es auch mal Diskussionen. Aber ich glaube, das gehört dazu und ist auch gut, um voranzukommen und sich offen und ehrlich auszutauschen. Aber die Stimmung ist sehr gut."

Welche festen Regeln oder sogar Strafen gibt es innerhalb der Mannschaft?

"Eine Regel ist, dass man immer pünktlich kommen muss, egal, ob zum Training, zur Besprechung oder zum Essen. Sollte man da zu spät kommen, muss man dann vielleicht mal ein Lied vorsingen oder so etwas. Da fällt uns immer was ein."

Welche ist die lustigste Spielerin?

"Wir haben tatsächlich mehrere sehr lustige Spielerinnen. Ich bin zum Beispiel gut mit Kathy Hendrich befreundet und finde ihren Humor ziemlich lustig. Und auch Laura Freigang und Lina Magull etwa sind Menschen, die gerne mal einen Spaß machen."

Ist jemand aus Ihrer Familie mit in Australien?

"Bei manchen Spielerinnen sind schon Freunde oder jemand aus der Familie mit dabei, aber nicht von allen. Bei mir ist niemand mit dabei. Die werden die Spiele alle zu Hause vor dem Fernseher schauen."