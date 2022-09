SVE-Trainer Steffen: "Zwei Tage darf man sich freuen"

Als Tabellenzweiter der 3. Liga reist die SV Elversberg am Sonntag zum SV Meppen. SVE-Coach Horst Steffen ist zufrieden, mahnt aber auch zur Konzentration.

Viel besser hätte der Saisonstart der SVE nicht sein können. Mit 17 Toren stellt die SVE die gefährlichste Offensive der 3. Liga und steht auf dem zweiten Tabellenplatz. "Es wäre blöd, wenn man sagt, das nächste Spiel sei das Wichtigste. Zwei Tage darf man sich freuen und dann geht es halt weiter - mit der nötigen Konzentration und dem nötigen Training“, so Steffen in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Meppen (Sonntag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) . Abwehrspieler Marcel Correia fügt hinzu: "Im Grunde sind wir da schon sehr demütig, aber auch ambitioniert."

Ob Elversberg aber weiterhin so offensiv spielen wird, darauf will sich der Trainer nicht festlegen: "Wir müssen jedes Mal schnell sein, um zu erkennen, was die richtige Lösung für uns ist." Steffen erklärt, dass es in jedem Spiel Anpassungen an den Gegner geben wird - wie zuletzt, als die SVE die knappe 1:0-Führung gegen Mannheim über die Zeit gebracht hat.

Ob Neuzugang Nick Woltemade schon zum Kader gehören wird, wollte Steffen noch nicht verraten, aber die Integration scheint gelungen zu sein. "In den ersten Einheiten ist es gut, das gefällt mir. Auch den Jungs gefällt seine Art Fußball zu spielen", so der Trainer.

Steffen muss weiterhin die verletzten Laurin von Piechowski, Patryk Dragon und Carlo Sickinger verzichten. Dazu kommt noch der gesperrte Kevin Conrad, der gegen Mannheim die Gelb-Rote Karte sah.