SVE-Trainer Steffen: "Bei uns bleiben und an unsere Tugenden denken"

Am Samstagnachmittag empfängt der Drittliga-Primus aus Elversberg den BVB II. Mit den Borussen kommt eine formstarke Mannschaft an die Kaiserlinde, die dem SVE laut Top-Scorer Jannik Rochelt "alles abverlangen wird".

Seit Anfang Oktober ist der Drittliga-Aufsteiger, die SV Elversberg, an der Tabellenspitze der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands zu finden. Mit einer Bilanz von zehn Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen hat sich das Team von Horst Steffen 32 Punkte erarbeitet, drei mehr als Verfolger 1860 München. Nach zuletzt drei Siegen in Folge ließen die Saarländer gegen Kellerkind Erzgebirge Aue etwas Federn und konnten nur einen Punkt (1:1) aus der Ferne mitnehmen.

Formstarker Gegner reist an die Kaiserlinde

Am Wochenende gilt es die nächste Hürde zu nehmen: Die Zweitvertretung Borussia Dortmunds wird zu Gast an der Kaiserlinde sein. Der BVB II ist seit sechs Spielen ohne Niederlage und hat sich erfolgreich aus dem Tabellenkeller gearbeitet. Elversbergs Top-Scorer Jannik Rochelt hat das ebenfalls mitbekommen und weiß: "Zweite Mannschaften sind im Allgemeinen gut ausgebildet, sowohl fußballerisch als auch taktisch. Uns erwartet am Samstag wahrscheinlich wieder eine spielerisch starke Mannschaft aus Dortmund, die uns alles abverlangen wird."

SVE-Trainer Steffen möchte den Fokus, wohlwissend um die Stärken des Gegners aus dem Ruhrpott, auf sein eigenes Team und dessen Performance legen: "Wir sollten vor allem bei uns bleiben und an unsere Tugenden denken, die uns stark machen."

Außer den Langzeitverletzten Kevin Conrad (Muskelfaserriss) und Luca Schnellbacher (Wadenprobleme) steht Steffen der gesamte Kader zur Verfügung. Robin Fellhauer, der unter der Woche im Saarlandpokal-Achtelfinale beim FC Marpingen (6:0) pausieren musste, ist wieder zurück im Aufgebot.