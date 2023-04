SVE muss länger auf Sickinger verzichten

Carlo Sickinger wird der SV Elversberg im Saison-Endspurt fehlen. Auch Nick Woltemade, Kevin Koffi und Marcel Correia plagen noch Probleme.

Frühzeitiges Aus in Duisburg: Carlo Sickinger. IMAGO/Eibner

Wie Trainer Horst Steffen am Freitag im klubeigenen TV-Kanal berichtete, fällt Mittelfeldspieler Carlo Sickinger wegen eines beim 2:2 im Nachholspiel in Duisburg erlittenen Bänderrisses für die Auswärtspartie am Samstag bei Borussia Dortmund II aus - und wohl für geraume Zeit darüber hinaus.

Der frühere Lauterer, der in der laufenden Spielzeit 17 Liga-Spiele für die Saarländer bestritt (kicker-Notenschnitt 3,42; ein Assist), musste beim MSV in der 38. Minute verletzungsbedingt vom Feld und kehrte nicht mehr zurück.

Adduktorenprobleme bei Woltemade und Koffi

Doppeltorschütze Nick Woltemade und Kevin Koffi plagen sich gegen Ende der Woche noch mit Adduktorenproblemen herum. Marcel Correia verspürt nach seiner Gehirnerschütterung immer noch Kopfschmerzen - Einsatz in Dortmund offen. Die Wadenverletzung bei Semih Sahin ist inzwischen abgeklungen.

Generell habe Steffen "die Tage zwischen den Spielen" eher regenerativ angelegt, um beim BVB "wieder ein gutes Spiel" machen zu können. Die SVE führt die Drittliga-Tabelle aktuell mit vier Punkten Vorsprung vor dem SV Wehen Wiesbaden an. Hier geht es zum Restprogramm.