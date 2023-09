SVE feiert nächste Premiere: "Tolles", doch nicht "perfektes" Spiel gegen den HSV

Mit dem zweiten Sieg in Serie hat die SV Elversberg den Vorsprung auf die Nicht-Abstiegsplätze erst einmal ausgebaut. Der Aufsteiger hatte gegen den vorherigen Tabellenführer HSV noch andere Gründe zur Freude.

Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet: Die SV Elversberg hat in ihrem ersten Spiel gegen den großen HSV, den Tabellenführer zum Start des 6. Spieltags der 2. Bundesliga, im ersten Aufeinandertreffen einen Sieg eingefahren.

Steffen lobt Nicolas: Hat "den Sieg festgehalten"

Beim Aufsteiger waren die Beteiligten im Nachgang dementsprechend glücklich. Nicolas Kristof sprach von einem "schönen Tag", den er so schnell nicht mehr vergessen werde. Der 23-jährige Torhüter hielt beim 2:1-Erfolg "den Sieg fest", wird Trainer Horst Steffen vom SVE auf X (vormals Twitter) zitiert.

Coach Steffen lobte das Gesamtbild, im "ausverkauften Haus haben uns die Fans klasse unterstützt und die Mannschaft hat richtig gefightet, ein tolles Spiel gemacht". Zwar hob der Trainer seinen Keeper, der "herausragend pariert" habe, heraus. Er stellte jedoch ebenso klar: "Die anderen Jungs haben genauso gut gearbeitet und sich mega reingekämpft - es war eine tolle Mannschaftsleistung."

Eine, mit der die Elversberger den HSV bezwangen und den Hamburgern somit als dritter Aufsteiger in Serie eine Niederlage beibrachten. Zuvor hatten die Hamburger in der vergangenen Saison im April in Kaiserslautern (0:2) und in Magdeburg (2:3) den Platz ohne Punkte verlassen.

Stichwort Punkte: Die Zähler acht bis zehn wird die SVE ihrerseits kommende Woche gerne einnehmen, dann kommt es zum Aufsteiger-Duell in Wiesbaden (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker).

Ziel: Erneut kein Gegentor gegen einen Aufsteiger

Für den dritten Sieg in Serie hätte Kristof (kicker-Note 1,5 gegen den HSV) wohl noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag: Aufgrund des Gegentores sprach er "nur" von einem "fast perfekten Spiel" für einen Torwart. Beim 1:0 in Osnabrück hatte Nicolas dagegen seinen Kasten sauber halten können - und wird dies gegen den nächsten Aufsteiger sicher gerne wieder tun.