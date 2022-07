Svanberg legt los - Kovac: "Der Richtige für unseren Spielstil"

Neun-Millionen-Euro-Neuzugang Mattias Svanberg ist beim VfL Wolfsburg am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Schwede soll zu einem Pfeiler im Spiel der Niedersachsen werden - Trainer Niko Kovac erklärt, was er von dem 23-Jährigen erwartet.

Am Montag und Dienstag absolvierte er die Leistungstests, am Mittwoch nun stand Mattias Svanberg bei brütender Hitze in Wolfsburg erstmals auf dem Trainingsplatz. Für die Rückennummer 32 hat sich der Schwede entschieden, diese trug er auch schon als Profi bei Malmö FF und in den vergangenen vier Jahren in Bologna.

Nun soll der 23-Jährige das Mittelfeld beim VfL Wolfsburg in beide Richtungen voranbringen. In Italien kam Svanberg in den Genuss einer intensiven Defensivausbildung, obendrein ist er in der Lage, fußballerische Akzente zu setzen und das Offensivspiel zwischen den Strafräumen anzukurbeln. Noch im alten Jahr hatte Sportdirektor Marcel Schäfer den Kontakt geknüpft, kalkulierte mit dem Abgang Xaver Schlagers und setzte sich am Ende gegen namhafte Konkurrenz aus Neapel und Southampton durch. "Wir haben uns einige Kandidaten angeschaut, haben alle Pros und Contras aufgelistet und sind zum Entschluss gekommen, dass Mattias der Richtige ist für unseren Spielstil", sagt Trainer Niko Kovac über Svanberg. Und meint damit "das, was Wolfsburg repräsentiert: Arbeit, Fußball, Leidenschaft".

Wichtig war für die VfL-Verantwortlichen, dass Svanberg trotz seines jungen Alters bereits über reichlich Erfahrung verfügt. Neben 118 Spielen in der Serie A stehen 21 Einsätze für Schweden zu Buche. "Wenn man junge Spieler findet", so Kovac, "die schon in dem Alter so viele Spiele absolviert und Erfahrung haben, dann ist das ungemein wichtig." Die Länderspiele mit seinem Land seien bedeutend für die Entwicklung Svanbergs gewesen. "Auf diesem Niveau laufen die Spiele anders ab. Die Intensität und Aggressivität ist anders als in der Bundesliga."

Das weiß der Trainer aus eigener Erfahrung: "Mir haben sie damals schon gesagt: Den entscheidenden Step macht man, wenn man international spielt. Da misst man sich mit anderen Nationen, mit anderen Gegebenheiten, das bringt einen noch mal schneller weiter. Solche Erfahrungen sind für mich als Trainer und den Klub sehr wichtig." Und machten Svanberg zum Wolfsburger Wunschkandidaten im zentralen Mittelfeld.