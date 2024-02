Svanberg: "Jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel"

Der VfL Wolfsburg steht in der Liga als Tabellenelfter mächtig unter Druck. Mittelfeldmann Mattias Svanberg ruft die Endspielwochen aus - und könnte selbst ein wichtiger Teil davon werden.

Er sagt das, was irgendwie alle sagen beim VfL Wolfsburg. Was nicht sonderlich überrascht, schließlich wird die Mannschaft inhaltlich nach jedem Spiel auf Kurs gebracht, was die Kommunikation nach außen betrifft. Und so sind es auch für Mattias Svanberg nur "kleine Details", die dem VfL zum Siegen in der Liga fehlen, die Mannschaft trainiere hart und gut. "Ich habe ein gutes Gefühl mit dem Team und dem Trainer." Und doch ist Svanberg natürlich nicht glücklich. Nicht mit den Ergebnissen, nicht mit der eigenen Situation. Zuletzt saß der viertbeste Scorer des Teams häufiger auf der Bank als ihm lieb ist.

"Ich will immer spielen, bin überzeugt, dass ich der Mannschaft helfen kann", unterstreicht der Schwede, der in den vier Spielen in 2024 nur einmal in der Startelf stand. Einmal fehlte er gelbgesperrt, zweimal kam der 25-Jährige von der Bank. So auch beim 2:2 gegen Hoffenheim, als er mit seinem Pass auf Kevin Behrens direkt das Wolfsburger 1:1 einleitete. Im 4-2-3-1 unter Kovac hatte Svanberg zuletzt das Nachsehen, weil der Trainer auf der Doppelsechs auf Maximilian Arnold und Aster Vranckx setzte. "Wir haben einen guten Kader", unterstreicht der Box-to-box-Spieler, "da muss man jedes Spiel gut spielen, sonst bekommt ein anderer deinen Platz." Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Union Berlin könnte Svanberg in die Startelf zurückkehren - Konkurrent Vranckx verletzt sich gegen Hoffenheim am Oberschenkel, sein Einsatz steht auf der Kippe.

"Es ist sehr eng in beide Richtungen"

Mit Svanberg zur Wende? "Ich sehe seinen Stellenwert äußerst positiv", hatte Coach Kovac zuletzt gesagt, "es ist nur eine Frage der Zeit, wann er wieder spielt." Gebrauchen kann das Team den Mittelfeldmann, der mit einem Tor und vier Vorlagen zu den wenigen positiven Erscheinungen dieser Saison gehört. "Wir können nicht stärker motiviert sein, als wir es im Moment sind", betont Svanberg, "wir sind jetzt an einem Punkt, an dem jedes Spiel ein Endspiel ist. Es ist sehr eng in beide Richtungen." Mit einer Erfolgsserie ist das Saisonziel "internationales Geschäft" durchaus noch erreichbar, von unten droht dem Tabellenelften der Abstiegskampf.

Behrens traf viermal per Kopf, Wolfsburg nur einmal

Den der VfL mit aller Macht vermeiden möchte und dabei auf die Hilfe von Kevin Behrens setzt. Der Winterneuzugang von Union hat sich direkt gut eingefügt - auf und neben dem Platz. "Er hat sich gut integriert", findet Svanberg, "er ist offen und scheint ein guter Typ zu sein." Und direkt eine Entlastung für Torjäger Jonas Wind. "Mit seinem physischen Spiel zieht Kevin im Strafraum die Aufmerksamkeit auf sich und schafft damit Räume für andere Spieler wie Jonas. Kevin hat Qualitäten im Strafraum, kann Tore mit dem Kopf erzielen." Was der VfL tatsächlich dringend benötigt. Wolfsburg erzielte nur eines seiner 25 Tore per Kopf, das ist ligaweit der geringste Anteil (4,0 Prozent). Den Behrens in die Höhe schrauben soll. Für Union erzielte der neue Stürmer in dieser Saison vier Tore - allesamt mit dem Schädel.