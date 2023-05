Damers Doppelpack löst den Knoten: HFC steht im Finale

Wer folgt Einheit Wernigerode ins Landespokalfinale von Sachsen-Anhalt? Der Hallesche FC hat dies mit einem klaren Sieg beim SV Westerhausen beantwortet.

Als großer Favorit war der in der 3. Liga noch abstiegsgefährdete Hallesche FC nach Westerhausen gereist - und der HFC wurde dieser Rolle nach leichten Anlaufschwierigkeiten letztlich gerecht. Am Ende stand ein 4:0 beim Oberligisten.

Der Außenseiter hielt die Partie eine gute halbe Stunde offen, versuchte auch, kleine Nadelstiche zu setzen, kam durch einen Doppelpack von Damer noch vor der Pause allerdings klar ins Hintertreffen. Erst war Damer nach einer Freistoßflanke von links, die der SVW nicht wirklich geklärt hatte, mit einem Drehschuss aus elf Metern erfolgreich (31.), dann verwandelte er eine Berko-Hereingabe gekonnt per Seitfallzieher aus kurzer Distanz.

Nach der Pause wurde Westerhausen etwas mutiger, ohne den HFC so richtig in Gefahr bringen zu können. Der Drittligist erspielte sich etliche Chancen, musste aber bis zur 79. Minute warten, ehe Löder eine Flanke von links aus spitzem Winkel am hinteren Pfosten in die Maschen setzte (79.). Für den Schlusspunkt sorgte Bolyki, der ins Eins-gegen-eins ging, seinen Gegenspieler umkurvte und frei vor dem herausstürmenden SVW-Torwart per Heber mit dem 4:0 erfolgreich war.

Das Landespokalfinale steigt am 3. Juni. Dort wartet mit dem FC Einheit Wernigerode der nächste Oberligist auf Halle. In der Liga geht es am Samstag für den HFC gegen Rot-Weiss Essen. Im direkten Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Halle mit einem Sieg ein weiteres Jahr in der 3. Liga buchen.