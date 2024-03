SV Werder Bremen: Spielmacherin verkündet Karriereende

Denise Engelke, Spielmacherin der Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen, wird ihre Karriere nach der laufenden Saison beenden. Die 31-Jährige spielt seit 2019 bei den Grün-Weißen.

„Ich habe diese Entscheidung mit einem lachenden und einem weinenden Auge getroffen", sagt die mit 90 Treffern in der aktuellen Spielzeit zweitbeste Torschützin der Werderanerinnen. „Mir fällt es nicht leicht, denn der Handball spielt seit meiner Kindheit eine enorm große Rolle und bestimmt mein Leben mit. Ich bin aber froh, dass ich diesen Schritt freiwillig und noch körperlich fit machen kann", so Denise Engelke.

"Allen meinen Trainern, Mitspielerinnen, den Verantwortlichen und vor allem meiner Familie bin ich dankbar für die Unterstützung, das Vertrauen und die tolle Zeit, die ich im Handball erleben durfte." Als Spielmacherin und Kapitänin spielte Denise Engelke in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle im Team der Grün-Weißen - und das parallel zu ihrem Vollzeit-Job.

„Neben ihren exzellenten Fähigkeiten als Handballerin hat sie auch außerhalb des Spielfelds Verantwortung übernommen und hatte einen großen Anteil daran, dass wir in jedem Jahr den Verbleib in der Liga geschafft haben", hebt Martin Lange, Vorsitzender Handball des SV Werder, die Verdienste Engelkes hervor.

"War stets ein Vorbild"

„Denise war mit ihrer Erfahrung und ihrem Ehrgeiz stets ein Vorbild für ihre Mitspielerinnen. Sie ist eine Vorzeige-Sportlerin, die Spuren bei Werder hinterlassen hat. Wir hätten sie gerne weiterhin in unserer Mannschaft gehabt, freuen uns aber auch für sie, dass sie demnächst mehr Zeit hat, um in ihrem Leben das zu genießen, was neben Beruf und Leistungssport viele Jahre hintenanstehen musste."

Bei aller Leidenschaft für den Handball ist die demnächst neu gewonnene Zeit einer der wichtigsten Beweggründe für Denise Engelke, dem Leistungssport nun den Rücken zu kehren: „Meine Freizeit zukünftig frei gestalten zu können, wird eine neue Erfahrung, auf die ich mich sehr freue", sagt sie. „Vorher werde ich aber in den verbleibenden Spielen alles geben, damit wir diese Saison, die bisher Höhen und Tiefen hatte, erfolgreich abschließen."

"Wird eine große Lücke hinterlassen"

Davon ist auch Cheftrainer Timm Dietrich überzeugt: „Denise Engelke ist aus unserer Mannschaft in dieser Saison nicht wegzudenken und wird eine große Lücke hinterlassen. Ich bin sicher, dass sie ihre starken Leistungen der vergangenen Monate auch in den nächsten Spielen bestätigen wird. Wir wollen gemeinsam die bestmögliche Platzierung erreichen und damit auch ihr einen erfolgreichen Abschluss ihrer Karriere bereiten."

Denise Engelke erlernte das Handballspielen bei der HSG Bützfleth/Drochtersen und wechselte 2008 im Alter von 16 Jahren zum TV Oyten. Sie gehörte jahrelang zu den Top-10-Torschützinnen der 3. Liga Nord und wurde 2014 und 2018 Torschützenkönigin der Liga.

Im Sommer 2019 wechselte sie zu den Grün-Weißen und war in der Saison 2019/2020 mit 140 Treffern Werders erfolgreichste Torschützin und die drittbeste Schützin der Liga. Von 2009 bis 2011 spielte sie mit dem TV Oyten bereits in der 2. Bundesliga Nord.