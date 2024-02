SV Werder Bremen schafft Klarheit auf Rechtsaußen

Der SV Werder Bremen schließt die Personalplanungen auf der rechten Außenbahn für die kommende Saison ab. Nachdem der Klub schon Ende Januar einen Neuzugang präsentiert hatte, steht nun auch ein Abgang fest.

Handball-Zweitligist SV Werder Bremen trennt sich im Sommer von Vanessa Plümer. "Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert", teilen die Hanseatinnen mit. In den bisherigen 19 Saisonspielen konnte die Rechtsaußen-Spielerin 18 Treffer für die Grün-Weißen erzielen.

Vanessa Plümer wechselte 2022 von den HSG Bad Wildungen Vipers aus der 1. Bundesliga an die Weser und bildete in den letzten beiden Spielzeiten gemeinsam mit Elaine Rode das Duo auf der rechten Außenbahn. "Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in meiner Laufbahn sammeln durfte und möchte mich von Herzen bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben", so die 23-Jährige.

"Vanessa hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich auch über die Arbeit in der Halle hinaus fürs Team und für den Werder-Handball engagiert. Wir danken ihr für diesen Einsatz und wünschen ihr für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute", sagt Martin Lange, Vorsitzender Handball des SV Werder Bremen.

Ersatz bereits präsentiert

In der kommenden Spielzeit setzen die Zweitliga-Handballerinnen der Grün-Weißen somit auf Rechtsaußen auf das Duo Elaine Rode und Mara Birk, die aus der Jugend von Borussia Dortmund zum SV Werder wechselt.

"Mit Leni als erfahrene Spielerin, die auch die Mannschaft und den SV Werder nun bereits länger kennt, und Mara Birk als junge, entwicklungsfähige Spielerin, die sich in der zweiten Liga etablieren will, sind wir auf dieser Position in der nächsten Saison gut besetzt", freut sich Cheftrainer Timm Dietrich.

