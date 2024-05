SV Werder Bremen holt Vipers-Rückraumspielerin

Im Sommer wechselt eine Rückraumspielerin des abstiegsgefährdeten Handball-Erstligisten HSG Bad Wildungen Vipers zum Zweitligisten SV Werder Bremen.

Emma Ruwe wechselt im Sommer zu den Grün-Weißen. Die 22 Jahre alte Rückraumspielerin hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. "Mit Emma Ruwe gewinnt unser Rückraum weiter an Qualität", freut sich Werder-Cheftrainer Timm Dietrich.

"Emma ist eine sehr gut ausgebildete Handballerin. Sie hat in den vergangenen zwei Jahren Erfahrungen in der ersten Liga gesammelt und gibt uns nicht nur im Angriff weitere Optionen, sondern wird uns auch mit ihrer Abwehrstärke deutlich voranbringen. Ich freue mich sehr, dass sich Emma für Werder entschieden hat und sich mit uns gemeinsam in den nächsten Jahren weiterentwickeln möchte", so Dietrich.

Soll Engelke-Abgang kompensieren

Für die Grün-Weißen ist die Verpflichtung von Emma Ruwe ein weiterer wichtiger Baustein, um in der nächsten Saison den Weggang von Spielmacherin Denise Engelke, die ihre Karriere nach der laufenden Spielzeit beendet, aufzufangen. "Emma besitzt eine gute Spielübersicht, kann aber nicht nur in der Mitte, sondern auch auf den Halbpositionen spielen", weiß Dietrich. "In der Defensive wird sie zudem unserem Innenblock noch mehr Stabilität verleihen."

Emma Ruwe sagt: "Ich möchte in der nächsten Saison eine neue sportliche Herausforderung annehmen und in einer ehrgeizigen Mannschaft und in einem ambitionierten Verein Verantwortung übernehmen. Die Gespräche mit Timm Dietrich haben mich überzeugt, dass ich dafür beim SV Werder genau richtig bin und mir diese Rolle hier zugetraut wird. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar und freue mich auf die Mannschaft, den Verein und auf Bremen."

Emma Ruwe begann bei der JSG Lenzinghausen-Spenge mit dem Handball. Im Jahr 2016 wechselte sie in den Nachwuchs der HSG Blomberg-Lippe. Seit 2022 steht die frühere Jugend- und Junioren-Nationalspielerin, die mit dem DHB-Team bei der U20-Weltmeisterschaft 2022 den siebten Platz belegte, bei der HSG Bad Wildungen Vipers unter Vertrag.