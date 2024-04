SV Werder Bremen bindet Spielmacherin

SV Werder Bremen vertraut auch in der kommenden Saison auf junge Kräfte im Rückraum. Der Zweitligist hat sich mit Chiara Thorn auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.

Chiara Thorn läuft auch in der kommenden Saison für die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen auf. Die 21 Jahre alte Spielmacherin und die Verantwortlichen der Grün-Weißen haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis Sommer 2025 geeinigt.

"Chiara hat sich nach ihrer langen Verletzungspause mit großem Willen und Disziplin in die Mannschaft zurückgekämpft und in den ersten Spielen bewiesen, dass sie die Fähigkeiten mitbringt, in der zweiten Liga zu spielen", lobt Cheftrainer Timm Dietrich. „Daher freue ich mich sehr, auch in der nächsten Saison mit ihr zu arbeiten."

Der Weg von Chiara Thorn beim SV Werder war von Verletzungen geprägt: Kurz nach ihrer Vertragsunterschrift bei den Grün-Weißen verletzte sie sich noch bei ihrem vorherigen Verein Thüringer HC im April 2021 am Kreuzband. Im März 2023 erlitt sie während des Trainings erneut eine schwere Knieverletzung, bei der Meniskus und Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nach langer Pause feierte Chiara Thorn Ende Februar ihr Zweitliga-Comeback.

"Ich freue mich sehr, dass ich weiter für Werder spielen kann, und bin den Verantwortlichen sehr dankbar für das Vertrauen. Das ist nach meinen schweren Verletzungen keine Selbstverständlichkeit", sagt die Rechtshänderin. "Ich habe mich in Bremen von Beginn an sehr wohlgefühlt und wurde auch während der langen Pausen bestmöglich unterstützt und immer wieder von der Mannschaft aufgefangen."