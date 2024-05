SV Werder Bremen bindet Rückraum-Talent

Rückraumspielerin Luise Albert hat ihren auslaufenden Vertrag beim SV Werder um drei weitere Spielzeiten bis Sommer 2027 verlängert.

Die ehemalige U18-Nationalspielerin wechselte im Dezember 2023 vom Buxtehuder SV an die Weser. In dieser Spielzeit kommt die 19-Jährige auf bisher 11 Einsätze für die Grün-Weißen und erzielte dabei 6 Tore. Im Saisonverlauf konnte sich Albert immer besser in die Mannschaft integrieren und hat die Verantwortlichen von ihrer Qualität überzeugt.

Für Cheftrainer Timm Dietrich bieten sich durch die Vertragsverlängerung weitere Möglichkeiten im Rückraum: "Luise ist sehr variabel in ihrem Spiel und ich bin davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren noch einiges von ihr sehen werden. In dieser Saison ist Luise mitten in der Saison zu uns gekommen und steckt mitten im Abitur, trotzdem konnte sie schon wichtige Akzente im Spiel setzen."

"Ich freue mich, dass ich Timm und die Verantwortlichen trotz der nicht einfachen Umstände überzeugen konnte und in Zukunft weiterhin ein Teil dieses tollen Vereins sein darf", so Albert nach ihrer Vertragsverlängerung.