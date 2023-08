Halles Aufholjagd wird nicht belohnt: Mannheim feiert nach verrücktem Beginn den ersten Sieg

Am 4. Spieltag der Drittliga-Saison ist Waldhof Mannheim der erste Saisonsieg gelungen. Nach einem wilden Schlagabtausch in der Anfangsviertelstunde brachten die Mannheimer einen knappen Vorsprung über die Zeit.

Auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg setzte Waldhof-Coach Rüdiger Rehm auf Rotation in der englischen Woche. Vier Veränderungen im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Dresden sollten endlich den ersten Saisonsieg bringen. Albenas, Gouras, Arase und Sohm begannen anstelle von Carls, Hawkins, Abifade und Herrmann (alle Bank).

Auch Halles Trainer Sreto Ristic baute nach dem 1:1 gegen Duisburg um. Für neuen Schwung über die Außen brachte der 47-Jährige Bolyki und Crosthwaite für Berko und Wolf, die zunächst auf der Bank platznehmen mussten.

Halle trifft Früh - Mannheim kontert dreifach

Die Partie im Carl-Benz-Stadion begann mit viel Tempo und direkt dem ersten Kracher. Keine vier Minuten waren gespielt, da nahm Lofolomo eine Deniz-Ecke direkt aus der Luft und beförderte sie wuchtig in die Maschen zum 1:0 für die Gäste (4.).

Wer aber dachte, der Fehlstart für die Mannheimer würde die Partie bestimmen, sah sich getäuscht. Nach einem Fehler des Torschützen schnappte sich Mannheims Sohm nur zwei Minuten nach dem Rückstand den Ball, legte auf Gouras ab, der zum Ausgleich einnetzte (6.). Zeit zum Durchatmen gab es aber auch im Anschluss nicht. Weitere drei Minuten später wollte Jans Sohm mit einem scharfen Pass in den Fünfmeterraum bedienen, traf aber nur Lofolomo, der nach seinem guten Start in die Partie zur tragischen Figur wurde. Von seinem Fuß prallte der Ball in die Maschen und Mannheim lag plötzlich in Front (9.).

Vorbei war die Anfangsviertelstunde aber auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nachdem Dietrich Bahn im eigenen Sechszehner umgerannt hatte, stellte der Gefoulte selbst auf 3:1 (13.). Im Anschluss beruhigte sich die Partie dann etwas, Mannheim zeigte sich defensiv sicher und ließ Halle kaum zu Chancen kommen. Stattdessen fasste sich Albenas ein Herz, traf mit seinem Distanz-Hammer aber nur den Pfosten (21.). Von Halle kam in Durchgang eins wenig, sodass Waldhof den Vorsprung locker in die Pause brachte.

Baumgart bringt den HFC noch einmal heran

Auch im zweiten Durchgang ließen Chancen lange auf sich warten. Mannheim konzentrierte sich auf das Verwalten und Halle fehlte die Durchschlagskraft. Bis dann auf einmal Baumgart kam: Der Mittelfeldspieler, schon im ersten Durchgang für Elfmeter-Sünder Dietrich eingewechselt, nickte eine Deniz-Ecke in die Maschen und brachte den HFC so zurück in die Partie (69.). Wenig später hätte der zweimalige Vorlagengeber Deniz beinahe auch noch selbst zugeschlagen. Sein Distanzschuss prallte aber nur ans Aluminium (76.).

In der Schlussphase rannte der HFC an, um den Rückstand doch noch einmal zu drehen. So boten sich aber auch Räume für die Hausherren, Arase hatte die Entscheidung auf dem Fuß, blieb im Eins-gegen-eins mit Müller aber nur zweiter Sieger (90. +3). Schlussendlich hielt aber vor allem das Defensivbollwerk des SV Waldhof, sodass die Hausherren endlich vor eigenem Publikum den ersten Saisonsieg feiern konnten.

Für den SVW geht es am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel in Münster weiter (Samstag, 14 Uhr). Der HFC trifft am Tag darauf auf den SV Sandhausen (13.30 Uhr).