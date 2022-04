Vermeij trifft im Fallen: Freiburg siegt in Mannheim

Zum Abschluss des 34. Spieltags empfing Mannheim am Montagabend die Freiburger U 23. Nach dem 1:2 im Hinspiel gab es für Waldhof die nächste Niederlage. Vermeij erzielte den Treffer des Tages.

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner wechselte im Vergleich zum 0:0 in Saarbrücken zweimal: Saghiri und Donkor starteten für Russo und Schnatterer. Freiburgs Coach Thomas Stamm nahm nach der 1:2-Niederlage gegen 1860 München insgesamt drei Wechsel in seiner Startelf vor: Kammerknecht, Rosenfelder und Ezekwem begannen statt Braun-Schumacher, Sildillia und Risch.

Die Anfangsphase gehörten den Mannheimern. Allerdings dauerte es bis zur 18. Minute, ehe es erstmals richtig gefährlich wurde. Die Doppelchance hatte es gleich in sich, Atubolu rettete gegen Seegert und Costly klasse und bewahrte sein Team vor dem Rückstand. Kurze Zeit später hatten die Heimfans den Torschrei nach einer Ecke schon auf den Lippen, aber Vermeij klärte den Kopfball von Seegert kurz vor der Linie (20.).

Vermeij trifft - und Waldhof reklamiert

Einige Zeigerumdrehungen später dann auch die erste richtig gute Chance für die Gäste aus Freiburg, doch Vermeij wartete bei Sommers zu kurzem Rückpass zu lange und ließ somit eine Riesenchance aus (23.). Die Breisgauer waren nun mutiger und verzeichneten auch Chancen, wie den Freistoß von Leopold, der ans Außennetz ging (28.).

Es war eine erste Hälfte mit leichten Vorteilen für Mannheim, das dann jedoch den Rückstand schlucken musste: Nach einer Flanke traf Kehrer den Ball nicht ideal, genau das wurde allerdings zur perfekten Vorlage für Vermeij, der im Fallen traf (38.). Die Hausherren reklamierten Handspiel, doch der Treffer blieb bestehen. Kehrer köpfte sich den Ball selbst an die Hand, aber die Partie lief weiter. Somit ging es mit dem 1:0 für Freiburg in die Kabinen.

Butler lässt den Ausgleich liegen

Die Mannheimer kamen mit Schnatterer und Russo für Sommer und Saghiri aus der Kabine - und die Hausherren begannen forsch. Zu Chancen kamen sie jedoch zunächst nicht. Knifflig wurde es auf der Gegenseite, als Donkor den Ball beim Klärungsversuch an die Hand bekam, ein Elfmeterpfiff blieb aus (51.). Kurz darauf unterlief Keeper Königsmann beim Klärungsversuch ein Fehler, er schoss mit Seegert den eigenen Mann an - zum Glück für den Schlussmann ging die Kugel neben den Kasten (54.).

Man konnte Waldhof den Willen zwar nicht absprechen, nach vorne fiel den Hausherren jedoch sehr wenig ein, Martinovics Distanzschuss war zu zentral (63.). Freiburg hatte nach vorne zwar nicht eine Vielzahl an Aktionen, defensiv stand der Sportclub allerdings sehr sicher und ließ fast nichts zu. Das blieb bis kurz vor Schluss so, dann gab es nach einem Standard noch eine dicke Chance für Waldhof, Buttler köpfte aus wenigen Metern drüber (90.+3). Somit blieb es am Ende beim 1:0, dem zweiten Freiburger Sieg in dieser Saison gegen Mannheim.

Waldhof Mannheim, das die oberen Plätze nun relativ sicher abhaken kann, tritt am kommenden Samstag (14 Uhr) beim VfL Osnabrück an. Zeitgleich wird Freiburg II von TSV Havelse empfangen.