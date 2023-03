Binnen einer Minute: Waldhof dreht das Spiel und schlägt Spitzenreiter Elversberg

Heimmacht SV Waldhof Mannheim hat Spitzenreiter Elversberg gestoppt. Nach fünf Siegen und einem Unentschieden musste die SVE den Platz mal wieder als Verlierer verlassen. Die Steffen-Elf führte bei den heimstarken Mannheimern (11/1/1), doch Waldhof drehte die Partie binnen einer Minute und fügte Elversberg die vierte Saisonniederlage bei.

Der SV Waldhof Mannheim ließ sich am vergangenen Spieltag mit 0:4 von Borussia Dortmund II abschießen. Als Reaktion änderte Christian Neidhart sein Team auf drei Positionen: Malachowski, Lebeau und Winkler begannen für Bahn (Gelbsperre), Schnatterer (Bank) und Martinovic (angeschlagen).

Die SV Elversberg thront weiterhin souverän an der Tabellenspitze der 3. Liga. Nach fünf Siegen in Serie musste die SVE am letzten Spieltag allerdings mal wieder Punkte abgeben. Gegen Dynamo Dresden gab es für die Mannschaft von Horst Steffen ein 1:1. Der SVE-Coach sah dennoch keinen Grund groß umzustellen: Lediglich Correia kehrte nach Gelbsperre in die Anfangsformation zurück, Sickinger musste weichen.

Nach einem ersten Abtasten setzte Elversberg das erste Ausrufezeichen, Woltemade brachte den Ball aber nicht an Torwart Bartels vorbei (8.). Im Gegenzug prüfte Riedel SVE-Keeper Kristof, ehe die Kugel im Netz lag. Nach einem Doppelpass zwischen Woltemade und Dürholtz bugsierte Riedel beim Rettungsversuch den Ball ins eigene Tor (12.).

Winkler (16.) und Wagner (23.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß, danach verlor die Partie an Fahrt. Viel Ballgeschiebe, keine Torannährung - bis zur 39. Minute, da rettete Fellhauer im letzten Moment per Grätsche gegen Winkler. Mit einer Doppelchance der Waldhöfer - Sohm und Malachowski brachten aus kurzer Distanz den Ball nicht im SVE-Tor unter - und der knappen Gästeführung ging es in die Pause.

Mannheim dreht das Spiel

Aus der kam Mannheim wieder mit Schwung. Winkler ans Außennetz, zwei geblockte Schüsse von Pledl und Malachowski - Elversberg konnte sich vom Druck der Neidhardt-Elf nur schwer befreien. Und die drehte binnen einer Minute das Spiel: Erst köpfte Wagner eine Freistoßflanke in den Winkel (71.), dann war Lebeau nach einer Flanke per Direktabnahme erfolgreich.

So sehr sich Elversberg auch bemühte, es blieb beim 2:1, weil Bobzien den Ball in der Nachspielzeit um Zentimeter am Pfosten vorbeisetzte.

Beide Mannschaften sind schon am Samstag wieder im Einsatz (14 Uhr). Waldhof Mannheim muss zu Aufsteiger SpVgg Bayreuth. Die SV Elversberg empfängt den SV Meppen.