Nach starker erster Hälfte: Mannheim siegt gegen Duisburg

Die Situation für Duisburg im Abstiegskampf hat sich wieder zugespitzt, und sie wurde am Montag nicht besser, denn die Zebras verloren nach einer schwachen ersten Hälfte mit 1:3 in Mannheim.

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner wurde im Vergleich zum 2:1-Sieg in Osnabrück zu einer Veränderung gezwungen: Höger startete für den gelbgesperrten Costly. Dafür rückte Rossipal auf die Rechtsverteidiger-Position.

Duisburgs Coach Hagen Schmidt nahm nach der 0:6-Heimpleite gegen 1860 München drei Veränderungen vor. Besonders eine Personalie überraschte: Bakir ersetzte Kapitän Stoppelkamp, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Des Weiteren starteten Stierlin und Gembalies für Bakalorz sowie Pusch (beide Bank).

Seegert bringt Mannheim früh in Führung

In der Anfangsphase war dem MSV die Unsicherheit aufgrund der zwei vergangenen Niederlagen anzumerken - Waldhof dominierte von der ersten Minute die Partie und belohnte sich mit der frühen Führung: Seegerts Kopfball parierte Weinkauf zwar noch, war gegen den Nachschuss des Innenverteidigers dann aber machtlos (7.).

Die Meidericher wachten auch nach dem Gegentreffer nicht auf, sodass es weiterhin nur auf das Tor von Weinkauf ging - häufig probierten es die Mannheimer aus der Distanz. Einer dieser Versuche war in der 34. Minute erfolgreich: Kothers Schuss schlug sehenswert im rechten Eck ein.

Yeboah nimmt zwei Geschenke nicht an

Die Partie nahm anschließend Fahrt auf, auch weil die Hausherren Yeboah zweimal zum Toreschießen einluden. Allerdings schlug der MSV-Angreifer aus den Fehlern von Königsmann (35.) und Seegert (41.) im Aufbauspiel kein Kapital. Deutlich effizienter zeigte sich auf der Gegenseite der SV Waldhof. Nachdem Weinkauf Martinovics Schuss noch an die Latte lenkte (43.), musste sich der Torhüter bei der anschließenden Ecke dem Kopfball von Verlaat geschlagen geben (44.) - mit dem 3:0 ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte änderte sich am Spielgeschehen wenig. Kurz nach dem Wiederanpfiff jubelten erneut die Heimfans. Allerdings wurde Martinovics Tor aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen (47.). Da die Badener aber in Durchgang zwei einen Gang runterschalteten, kamen die Duisburger zu guten Möglichkeiten. Bouhaddouz tauchte zweimal an der Fünfmeterlinie auf, schlug aber erstmal ein Luftloch (51.) und beim zweiten Mal warf sich Donkor in den Schuss (64.).

Ajanis Treffer kommt zu spät

Danach passierte bis auf eine Martinovic-Chance, die Weinkauf parierte (66.), lange nichts mehr, bis sich Ajani mal ein Herz nahm und per Schlenzer den Ehrentreffer erzielte (84.). Da Pusch in der Nachspielzeit nur die Latte traf, blieb es beim 1:3.

Durch die Niederlage verpassten die Duisburger den direkten Klassenerhalt einzutüten und haben nur noch einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Platz 17., den der SC Verl innehat (beide Teams treffen am letzten Spieltag direkt aufeinander). Waldhof hingegen ist weiter im Rennen um Rang vier dabei: Nur zwei Zähler beträgt der Rückstand auf 1860 München.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) tritt der Waldhof zum 37. Spieltag in Wiesbaden an, zeitgleich empfängt der MSV die Freiburger U 23.