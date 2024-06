SV Union Halle-Neustadt setzt mit Vertragsverlängerung Kaderplanungen fort

Der Kader von Erstligaabsteiger SV Union Halle-Neustadt nimmt immer mehr Formen an. Nun konnte der Verein den Vertrag mit einer Kreisläuferin verlängern.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, wird Madeleine Östlund ein weiteres Jahr im Trikot der "Wildcats" auflaufen. "Ich bin froh, noch ein Jahr hierzubleiben. Mein letztes Jahr, in dem ich fast die ganze Saison verletzt war, gab mir das Gefühl, in Halle bisher nicht fertig zu sein. Daher ist dieses Jahr für mich persönlich das eigentliche Comeback. Ich möchte wieder ein voller Teil der Mannschaft sein und werde alles dafür tun, um mit den Wildcats in die 1. Bundesliga zurückzukehren", erklärt die Kreisläuferin.

"Wir hatten Madeleine als Topverstärkung für unsere junge Mannschaft verpflichtet. Sie sollte als Nachfolgerin von Ex-Abwehrchefin Pia Dietz eine neue Ära im Kreisspiel bei den Wildcats einläuten. Wie athletisch, schnell und treffsicher sie ist, zeigte sie immer wieder. Weiterhin ist sie eine Persönlichkeit, an der sich unsere Spielerinnen menschlich und spielerisch orientieren können", freut sich Vizepräsident Thomas Wagner über die Vertragsverlängerung.

Wagner führt aus: "Ich habe selten eine Spielerin in den Reihen der Wildcats gesehen, die so konsequent und zielstrebig an ihrem Comeback gearbeitet hat. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir Madeleine dafür begeistern konnten, auch in der 2. Bundesliga das Trikot der Wildcats zu tragen und unserem Team dieses "gewisse" Etwas an Handball-Leidenschaft zu verleihen. Dafür steht sie wie keine Zweite." Madeleine Östlund wechselte 2022 vom TuS Metzingen nach Halle. Im Herbst 2023 verletzte sich die 32-jährige Schwedin allerdings am Knie und musste die Saison so frühzeitig beenden.

