SV Union Halle-Neustadt hält Eigengewächs

Der Frauen-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt bindet ein Eigengewächs weiter an sich.

Lucy Strauchmann, geboren im Harz und schon seit mehreren Jahren Spielerin des SV Union Halle-Neustadt, wird auch weiterhin das Trikot der "Wildcats" tragen. Bis 2026 unterzeichnet sie einen Vertrag bei den Saalestädterinnen für die 1. und 2. Bundesliga.

Seit der 8. Klasse ist die heute 21-jährige im Verein und durchlief über die Sportschule Halle mehrere Jugendmannschaften des Vereins. "Ich habe hier meine ganze Jugend verbracht und sehe es als mein zweites zu Hause an", so die Kreisläuferin. Seit November 2023 ist Lucy Strauchmann zusätzlich mit einem Zweitspielrecht für den SC Markranstädt in der 3. Liga ausgestattet. In drei Spielen erzielte sie dabei sieben Tore.

Trainer Till Wiechers freut sich: „Lucy kann mit ihren Emotionen der Mannschaft sehr viel Energie geben. Sie hat ein großes Herz und wird sich sicher weiter gut entwickeln."