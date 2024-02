SV Union Halle-Neustadt bindet Tabea Wipper

Im November feierte Tabea Wipper ihr Debüt in der Handball Bundesliga Frauen für den SV Union Halle-Neustadt. Die Nachwuchshoffnung überzeugte in der Folge und wird nun mit einem Profi-Vertrag ausgestattet - gültig bis 2026.

Den 11. November 2023 wird Tabea Wipper so schnell nicht vergessen: Für die Junioren-Nationalspielerin war es ihr erstes Spiel in der 1. Bundesliga. Im Trikot des SV Union Halle-Neustadt lief sie in der Partie gegen die Sport-Union Neckarsulm auf. Für die heute 18-Jährige war es ein perfekter Einstand in die Beletage des deutschen Frauenhandballs. Nicht nur ein Heimsieg, sondern auch direkt ihr erstes Tor gelang der Rückraumspielerin.

"Dieser positive Eindruck setzte sich auch in den letzten Spielen fort und so mussten die Verantwortlichen nicht lange überlegen, Tabea Wipper mit einem Bundesligavertrag auszustatten", erklärte der SV Union Halle-Neustadt.. Bis 2026 sichern sich die Wildcats die in Schkeuditz geborene Spielerin. Ausgestattet mit einem Zweitspielrecht für den SC Markranstädt, soll sie auch in der 3. Liga weiterhin Erfahrung sammeln.

"Das Umfeld hat es mir sehr einfach gemacht, sich schnell in Halle einzuleben. Für meine Entwicklung habe ich ein gutes Gefühl, dass man hier die nächsten sportlichen Schritte gehen kann", so Tabea Wipper, die beim SC Markranstädt mit dem Handball begann und dann in der Jugend des HC Leipzig weiter reifte.

Mit der A-Jugend des HCL wurde die Rückraumspielerin 2020 Deutsche Meisterin. Ihr aktueller Trainer Till Wiechers verspricht sich viel von der Nachwuchshoffnung: "Tabea ist eine junge Spielerin mit sehr viel Potenzial. Ich freue mich darauf, weiter dabei helfen zu können, sie auf das nächste Level zu bringen."