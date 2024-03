SV Schalding-Heining: Tanzer und Schmid kommen aus Hauzenberg

Der SV Schalding-Heining hat zwei Transfers für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Noel Tanzer und Bastian Schmid wechseln vom Landesligisten FC Sturm Hauzenberg an den Reuthinger Weg. "Wir freuen uns sehr, dass beide den Weg wieder nach Schalding finden. Basti war in der Jugend bei uns. Auch Noel hat ja quasi eine Schaldinger Vergangenheit. Als 10-Jähriger hat er bereits am Reuthinger Weg Freistöße trainiert. Wir wünschen ihnen eine lange und erfolgreiche Zeit", freut sich der Sportliche Leiter Markus Clemens.