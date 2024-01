SV Schalding-Heining schlägt doppelt zu

Der SV Schalding-Heining hat zwei Neuzugänge auf einen Streich verkündet: Vom Bayernligisten und letztjährigen Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing wechselt David Vogl an den Reuthinger Weg. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung von 26 Partien in der Regionalliga Bayern mit. "David hat in seiner sportlichen Vergangenheit bereits bewiesen, dass er in der Liga standhalten kann", sagt Teammanager Jürgen Fuchs in einer Meldung. Der zweite Neuzugang kommt aus Österreich vom dortigen Landesligisten SV Esternberg (vierthöchste Ligastufe). Sallaku gilt laut SVS als technisch versiert, spielt vorzugsweise im Mittelfeldzentrum und hat die Verantwortlichen in einigen bereits absolvierten Trainingseinheiten von sich überzeugen können.