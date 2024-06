SV Schalding: "Es wird sicher Anpassungen in mehreren Bereichen geben"

Am Ende fehlte ein Punkt oder zwei geschossene Tore. Nach einem dramatischen letzten Spieltag in der Regionalliga Bayern hat es den SV Schalding-Heining doch noch erwischt, nur ein Jahr nach dem Wiederaufstieg geht es auf direktem Weg zurück in die Bayernliga. Der Schock über den Abstieg sitzt nach wie vor tief im Passauer Westen.

Mehr zur Regionalliga BAyern News

Transfers

Ewige Tabelle

"Es ist natürlich schwer, das zu verarbeiten", sagt Markus Clemens. Trotz des Abstiegsschmerzes gehe die Arbeit aber natürlich weiter, betont der erfahrene Sportchef. Aktuell befinde man sich in einem Prozess, den Clemens aus Mischung zwischen Bestandsaufnahme, Analyse und Vorausblick bezeichnet. "Es gibt sehr viel zu tun", so der Funktionär, der mit Blick auf die neue Saison aber auch unterstreicht: "Wir sind auf einem guten Weg."

Trotz des Abstiegs wird die Mannschaft nicht auseinanderbrechen. Auch das Trainerteam um den langjährigen Chefcoach Stefan Köck (39) bleibt an Bord. Freilich werden einige Spieler den Verein verlassen, Jonas Goß zieht es beispielsweise zur DJK Vilzing, auch Nico Ott hat seinen Abschied angekündigt. Langjährige Stützen wie Markus Gallmaier, Christian Brückl, Patrick Drofa, Fabian Schnabel oder Dominik Weiß werden jedoch in Schalding bleiben. Neben diesen Routiniers gibt es viele junge Kräfte, die in Zukunft die "neuen Gesichter" beim SVS werden sollen. "Wir haben 14 Spieler unter 23 Jahren im neuen Kader. Das zeigt schon, in welche Richtung es geht", betont Clemens.

Auch Trainer Stefan Köck ist fest davon überzeugt, eine "schlagkräftige Truppe" ins Rennen schicken zu können. Mit Bastian Schmid und Noel Tanzer (beide FC Sturm Hauzenberg) sowie Martin Kauschinger (DJK Vilzing) stehen bisher drei Neuzugänge fest, dazu werden mit Martin Prenaj und Moritz Bauernfeind zwei hoffungsvolle Talente aus den eigenen Reihen nach oben gezogen. Schmerzhaft ist freilich der Ausfall von Ex-Profi Philipp Knochner, der nach einem Kreuzbandriss mehrere Monate pausieren muss.

Direkter Wiederaufstieg vorerst kein Ziel

Von Zielen wie einem sofortigen Wiederaufstieg will beim SVS niemand sprechen. "Wir sind gerade erst abgestiegen, wir müssen jetzt erst einmal alles aufarbeiten und wollen uns konsolidieren. Es geht darum, den Abstieg so zu gestalten, dass die Spieler in Schalding auch in den kommenden Jahren ein sehr gutes Umfeld haben", sagt Clemens. Coach Köck betont, dass man die vergangene Spielzeit "äußert kritisch betrachten" werde. "Wir haben unser Ziel klar verfehlt. Von daher wird es sicher Anpassungen in mehreren Bereichen geben, wir müssen unser gesamtes Spiel verbessern", sagt der Trainer und fügt mit Blick auf die Bayernliga hinzu: "Wir wissen, dass uns diese Klasse alles abverlangen wird. Wir gehen sehr demütig an die kommenden Aufgaben heran."

Warum es am Ende nicht gereicht hat zum Ligaerhalt? "Die Gründe sind sicher vielschichtig", befindet Clemens. Neben großem Verletzungspech und einigen Schlüsselmomenten, bei denen der für die Relegation benötigte eine Punkt leichtfertig liegen gelassen wurde, hat für den Sportchef am Ende ein Thema den Ausschlag gegeben. Man habe es irgendwie nicht hinbekommen, eine bedingungslose Gesamt-Einheit im Verein herzustellen. "Wir hatten keine schlechte Stimmung oder Ärger, es hat auch jeder immer gemacht und getan. Aber vielleicht nicht ganz so zielgerichtet, wie es nötig gewesen wäre. Wir haben die Tugenden, die Schalding immer ausgezeichnet haben, in den letzten Wochen des Abstiegskampfs nicht auf den Platz bekommen. Das müssen wir uns alle gemeinsam anlasten."

In der neuen Saison gehe es nun darum, eine "frische, wilde und hungrige" Truppe auf den Platz zu bringen, so Clemens. Oberstes Ziel für Trainer Köck ist es, aus dem neuen Kader "schnell eine gute, funktionierende Gruppe" zu machen. "Das ist Arbeit, da sind wir im ganzen Verein gefordert", sagt der Coach, der überzeugt ist, dass in einem guten Teamspirit der Schlüssel für eine erfolgreiche neue Spielzeit liegt.