SV Rödinghausen: Wolff fällt mit Kreuzbandriss aus

Schlechte Nachrichten für den SV Rödinghausen: Defensivakteur Julian Wolff fällt bis Saisonende verletzt aus.

Der SV Rödinghausen muss vorerst auf die Dienste von Julian Wolff verzichten. Der Defensivakteur wird wegen eines Riss des Kreuzbandes vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Der 30-Jährige verletzte sich im Spiel gegen den Wuppertaler SV (2:1). Die Diagnose Kreuzbandriss zwinge ihn definitiv für den Zeitraum bis zum Saisonende zu einer Pause, schreibt der aktuelle Tabellenzweite der Regionalliga West in einer Meldung. Wolff zählt in der Innenverteidigung des SVR zum Stammpersonal, stand in dieser Saison in zehn Partien auf dem Feld und erzielte dabei zwei Tore.

"Der Ausfall von Jule ist extrem bitter für uns. Wir werden ihn selbstverständlich bestmöglich unterstützen und hoffen, ihn so früh wie möglich wieder fit bei uns zu haben", so Trainer Carsten Rump.