SV Meppen trennt sich von Guder

Der SV Meppen teilte am Dienstag mit, dass der auslaufende Vertrag mit René Guder nicht verlängert wird - wohin es den Rechtsaußen zieht, ist noch nicht klar.

Der SV Meppen und Rechtsaußen René Guder gehen ab Sommer getrennte Wege - die Emsländer lassen den Vertrag mit dem 27-Jährigen zum Saisonende auslaufen. Das kommt durchaus überraschend, da er im Team von Trainer Rico Schmitt gesetzt ist und in dieser Spielzeit in 27 Ligapartien (zwei Tore, kicker-Notenschnitt 3,48) auf dem Platz stand. Die Trennung sei laut Guder nach "einem gemeinsamen Gespräch" beschlossen worden: "Wir bedanken uns ausdrücklich bei René für sein großes Engagement und seinen Einsatz in den letzten Jahren. Privat wie sportlich wünschen wir ihm für die Zukunft nur das Beste", so Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann in einer Vereinsmitteilung.

Guder fehlte zuletzt aufgrund einer Rotsperre

Damit wird der Offensivspieler den SVM im Sommer nach dreieinhalb Jahren ablösefrei verlassen - wohin es den gebürtigen Hamburger zieht, steht bislang noch nicht fest. Guder fehlte dem Drittligisten in den vergangenen drei Ligaspielen aufgrund seiner Roten Karte aus dem Duisburg-Spiel. Am Montag gegen Viktoria Köln könnte er somit erstmalig nach über einem Monat sein Comeback feiern.

Insgesamt bestritt der Außenspieler seit seinem Wechsel im Januar 2019 112 Drittligaspiel für die Emsländer (12 Tore). Vor seiner Station in Meppen war er in der dritten Liga für Wehen Wiesbaden (2018/19) und Holstein Kiel (2014 - 2016) aktiv.