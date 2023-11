SV Meppen robbt sich oben ran - VfB Oldenburg minimalistisch

Im Titelkampf der Regionalliga Nord muss allmählich mit dem SV Meppen gerechnet werden, der am Samstag seinen dritten Sieg in Folge feierte. Etwas zeitversetzt gewann Holstein Kiel II das Top-Spiel bei Phönix Lübeck. Bereits am Freitag ging es ordentlich zur Sache: Lohne zerpflückte den Bremer SV, während dem VfB Oldenburg ein Tor auf St. Pauli reichte.

Fehler-Treffer stellt für Kiel II die Weichen

Phönix Lübeck gegen Holstein Kiel II war am Samstag das Duell Zweiter gegen Erster. Ohne große Abtastphase legten beide Teams sofort den Vorwärtsgang ein. Und so fiel in der 8. Minute auch der erste Treffer des Nachmittags: Kiels Niehoff ließ auf dem Flügel Ntika stehen, passte den Ball ins Zentrum, wo Fehler einschob. Kurz darauf war Fehler frei durch, doch sein Heber ging knapp über die Latte. Die Hausherren brauchten eine Weile, bis sie diesen Rückschlag aus den Kleidern geschüttelt hatten. In der 35. Minute probierte es Iloka nach Eckstoß mit einem Kopfball, Torwart Oberbeck parierte, den Abpraller brachte Hyseni aus kurzer Distanz nicht über die Linie. Im Gegenzug kam Niehoff aus halblinker Position zum Schuss und erhöhte auf 2:0 für Kiel II. Taritas hatte kurz vor der Halbzeit noch den Anschluss auf dem Fuß, zog aber knapp vorbei. Somit ging es mit einem verdienten 2:0 für die Jungstörche zum Pausentee. Acht Minuten nach Wiederbeginn machten es die Hausherren wieder spannend: Eine Flanke von Fritzsche klärte die KSV-Reserve zu kurz, Obushnyi verwertete mit einer Direktabnahme zum 1:2. Lübeck schöpfte jetzt neue Hoffnung. Just in diese Phase platzte eine Notbremse von Ntika gegen Fehler, Schiedsrichter Duschner schickte den Phönix-Verteidiger in der 60. Minute mit Rot vom Platz. Fehler hatte daraufhin zwei große Chancen auf den nächsten Kieler Treffer, doch einmal zischte sein Freistoß knapp vorbei und einmal rettete Bock auf der Linie. Auch in Unterzahl spielten die Lübecker mutig nach vorne. Jubeln durften in der 73. Minute aber die Kieler, Wagbe schloss aus dem Getümmel ab, Obushnyi lenkte die Kugel ins eigene Netz, 3:1 für Kiel. Dabei blieb es, richtig dicke Gelegenheiten landeten danach nicht mehr auf dem Chancenzettel.

Uhlmann-Treffer ist zu wenig für Hannover II

Kellerkind Eimsbütteler TV musste sich am Samstag mit der in der Spitzengruppe etablierten U 23 von Hannover 96 auseinandersetzen. Der Underdog aus Hamburg konnte die erste Halbzeit ausgeglichen gestalten, 96 fehlte es an Ideen. Nach der Pause erhöhten die Gäste die Schlagzahl, Eimsbüttel kam anderseits auch zu einzelnen Nadelstichen. In der 71. Minute landete eine Freistoßflanke von Moustier bei Uhlmann, der aus kurzer Distanz einschieben konnte. Jetzt schien der Nachmittag seinen erwarteten Verlauf zu nehmen, doch Hannover vergab die Chancen auf das zweite Tor. Das rächte sich, denn Tyrese Boakye tauchte in der 80. Minute frei vor 96-Schlussmann Stahl auf und markierte den Ausgleich. Die anschließenden Bemühungen der Roten, auf dem letzten Drücker doch noch zum Auswärtssieg zu kommen, führten nicht zum Erfolg.

Meppen-Sieg gerät in Gefahr

Da der SV Meppen noch Nachholspiele in der Hinterhand hat, dürfen die Emsländer zumindest mit einem Auge in Richtung Spitzengruppe schielen. Am Samstag gegen Tabellennachbar Eintracht Norderstedt ging der SVM bereits in der 4. Minute in Führung. Schepp köpfte einen Eckstoß aus kurzer Distanz ins Netz. In Minute 16 betätigte sich Schepp als Vorlagengeber, seine Hereingabe verwertete Janssen mit einem Flachschuss zum 2:0. Agierten in den ersten Minuten die Gäste noch auf Augenhöhe, war die Partie nun ganz in der Hand der Alipour-Elf. Janssen und Schepp hätten sich in der 38. Minute beinahe zum nächsten Treffer kombiniert, doch diesmal zielte Erstgenannter etwas zu weit rechts. Meppen nahm den verdienten 2:0-Vorsprung in die Halbzeitpause. Auch nach dieser blieb der letztjährige Drittligist am Drücker. Janssen dribbelte in der 55. Minute von links nach innen und erhöhte mit einem platzierten Flachschuss auf 3:0. Meppen hatte alles unter Kontrolle, ließ in der 70. Minute aber Kling am zweiten Pfosten freistehen, der auf 1:3 verkürzte. Dann streikte die Technik: Sämtliche Flutlichtmasten schalteten sich aus, mit zunehmender Dämmerung rückte ein Spielabbruch in den Bereich des Möglichen, ehe zumindest Teile der Beleuchtung wieder ansprangen und eine Fortführung ermöglichten. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit stand es plötzlich nur noch 3:2 aus heimischer Sicht, Brünings Schlenzer fand den Weg ins Tor. In der auch aufgrund des Flutlichtausfalls über zehnminütigen Nachspielzeit hielt der SVM aber dicht und schloss durch Janssen sogar einen Konter zum 4:2 ab. Ein verdienter Heimsieg für Meppen.

Oldenburg marschiert weiter

Der VfB Oldenburg ist endgültig in der Regionalliga angekommen. Am Freitagabend setzte sich der Drittliga-Absteiger mit 1:0 gegen den FC St. Pauli II durch und blieb dadurch zum sechsten Mal in Folge unbesiegt. Die Partie brauchte ein wenig, um bei winterlichen Temperaturen Fahrt aufzunehmen. Oldenburg hatte zwar leichte Feldvorteile, vor dem gegnerischen Tor tat sich aber erst einmal auf beiden Seiten nichts. Passend zu dieser Partie, in der sich beide Parteien schwer taten, im letzten Drittel etwas zu kreieren, war es dann ein Fernschuss, der Oldenburg nach etwas mehr als einer halben Stunde auf die Siegerstraße brachte. Loubongo bekam etwas zu viel Platz und zog aus 20 Metern einfach mal ab. St. Paulis Keeper Kokott sah bei dem Flatterball nicht besonders gut aus und konnte letztlich nur noch hinter sich greifen (33.). Der Führungstreffer gab den Gästen nun Rückenwind. Auch nach der Pause blieb der Ex-Drittligist tonangebend und verpasste in der 55. Minute das 2:0, als Loubongo im Eins-gegen-Eins an Kokott scheiterte. Gegen weitestgehend harmlose Kiezkicker war ein zweiter Treffer in der Folge aber auch nicht mehr nötig. Es blieb beim knappen 1:0 für Oldenburg.

Lohne feiert Kantersieg

BW Lohne machte es gegen den Bremer SV. 5:0 lautete das Resumé eines völlig gebrauchten Bremer Abends. Die Gäste vom Panzenberg fanden zu keiner Sekunde wirklich in die Partie und mussten schon zur Pause die weiße Fahne schwenken. Alle fünf Treffer fielen nämlich bereits in Durchgang eins. Nach einer längeren Abtastphase ohne nennenswerte Torraumszenen ließen Thoben (22.) und Janotta (27.) die blau-weiße Tormaschine warmlaufen. Kurz darauf erwies Kasper seinen Farben einen Bärendienst, als er nach einem harten Zweikampf mit glatt Rot unter die Dusche geschickt wurde. Für zehn Bremer kam es in der Folge knüppeldick. Tönnies profitierte von einem Torwartfehler und stellte auf 3:0 (32.), ehe erneut Thoben per Kopf (42.) und Zahmel (45. +1) den Klassenunterschied an diesem Abend auch in Zahlen widerlegten. Nach der Pause ließen es die Hausherren ruhiger angehen und schalteten gegen den BSV, der nun zumindest defensiv einen geordneteren Eindruck vermittelte, einige Gänge zurück. Unterm Strich blieb am Ende aber dennoch ein hoch verdienter Kantersieg für BWL, das damit den Anschluss zur Spitzengruppe hält.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Kilia kassiert zehnte Pleite in Folge

Aufsteiger Kilia Kiel steuert derweil in Höchsttempo auf die direkte Rückkehr in die Oberliga zu. Im Kellerduell gegen die SV Drochtersen/Assel kassierte der Neuling die zehnte Niederlage in Folge und bleibt damit bis auf Weiteres am Tabellenende. Kilia legte dabei eigentlich gar keinen schlechten Start hin, konnte die Partie über weite Strecken offen gestalten und ging in der 28. Minute sogar durch Seidel in Führung. Wie so oft in dieser Saison fing sich Kiel in der Folge aber zu einfache Gegentreffer und das auch noch zu den ungünstigsten Zeitpunkten der Partie. Der Ausgleich fiel dabei quasi mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs - Rosin hatte von einer Unaufmerksamkeit im Kieler Defensivverbund profitiert (45.+4). Ein Doppelschlag kurz vor Schluss brach dem Schlusslicht dann letztendlich das Genick. In der 71. Minute stellte Serra auf 3:1, wenig später machte Göttel den Deckel drauf (77.).

HSV II hält Weiche auf Abstand

Auch bei Weiche Flensburg zeigte die Formkurve aktuell wieder deutlich nach unten. Gegen die Zweitliga-Reserve des Hamburger SV setzte es am Freitagabend die dritte Niederlage in Folge. Weiche rannte dabei vergeblich einem frühen Zwei-Tore-Rückstand hinterher und unterlag am Ende trotz Leistungssteigerung mit 1:2. Sanne, der nach toller Vorarbeit von Paschke keine Mühe hatte (14.) und Seifert, der eine katastrophale Zuordnung im Flensburger Defensivverbund ausnutzte (24.), brachten die Rothosen früh auf Kurs. Weiche, für das im ersten Durchgang nur wenig zusammenlief, konnte die Partie erst nach dem Seitenwechsel etwas offener gestalten. Nach dem Anschlusstreffer durch Hoppe in der 66. Minute, waren es dann sogar die Flensburger, die das Spiel bestimmten. Hamburg wackelte in der Schlussphase mehrmals bedenklich, rettete die knappe Führung am Ende aber schließlich doch noch über die Zeit.