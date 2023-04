SV Meppen: Leugers beendet Tätigkeit als Sportlicher Leiter

Thilo Leugers ist nicht länger der Sportliche Leiter des SV Meppen. Der ehemalige Kapitän gibt das Amt bereits nach wenigen Wochen wieder auf.

Wie die Meppener am Dienstag auf ihrer Website mitteilten, hat Leugers sich zu einem vorzeitigen Ende der Zusammenarbeit entschieden. Erst fünf Wochen zuvor habe sich der ehemalige Kapitän des SVM dazu bereit erklärt, zunächst bis zum Sommer dieses Jahres das Amt auszuüben und so "neue Strukturen zu schaffen, die dann perspektivisch zu einer Neubesetzung auf der Position führen sollten", heißt es in der Mitteilung.

Nun kam es anders. "Ich habe diese Aufgabe sehr gerne und mit Herzblut für den Verein angenommen", wird Leugers zitiert. "Es wurde mir aber schnell deutlich, dass ich in der Kürze der Zeit die mir gesteckten Überlegungen und Ziele nicht so umsetzen kann, wie ich es mir vorgestellt habe."

Beckmann: "Meine hohe Wertschätzung setzt sich fort"

Sportvorstand Heiner Beckmann bedauert "die Entscheidung von Thilo sehr. Wir haben bereits einige sehr gute Ideen, was die zukünftige sportliche Ausrichtung betreffen, auf den Weg gebracht", so Beckmann. "Meine hohe Wertschätzung, die Thilo als Spieler immer hatte, setzt sich weiter fort. Thilo hat sich auch auf dem Platz nie verbiegen lassen. Daher respektiere ich seine Entscheidung. Wir arbeiten indes intensiv an einer Neubesetzung für die Position des Sportlichen Leiters."

Meppen ist nach 32 Spieltagen Tabellenletzter der 3. Liga. Bei noch sechs verbleibenden Partien und mit einem Rückstand von elf Punkten auf einen Nichtabstiegsplatz blickt man beim SVM dem Gang in die Regionalliga entgegen.