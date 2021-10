SV Meppen holt Sukuta-Pasu zurück nach Deutschland

Der SV Meppen verstärkt sich mit einem erfahrenen Mittelstürmer: Richard Sukuta-Pasu hat für zwei Jahre im Emsland unterschrieben.

Kehrt zurück in den deutschen Profifußball: Richard Sukuta-Pasu. imago images/Jaewon Lee

Der ehemalige U-19-Europameister, mittlerweile 31 Jahre alt, kehrt nach Deutschland zurück, nachdem er zuletzt in Fernost aktiv war. 2019 hatte Sukuta-Pasu in China bei den Guangdong Southern Tigers und ein Jahr später beim südkoreanischen Zweitligisten Seoul E-Land unterschrieben, ehe er im vergangenen April in die 1. Liga Thailands (Police Tero FC, Bangkok) wechselte. Seit Ende August war er vereinslos.

Hierzulande ist der Mittelstürmer, dessen Mutter aus Frankreich und dessen Vater aus dem Kongo stammt, auch aus seinen Tagen im DFB-Trikot bekannt. 2008 schoss der gebürtige Wuppertaler die deutsche U 19 in Tschechien zum Europameister-Titel.

Auf Vereinsebene spielte Sukuta-Pasu zunächst bei Bayer 04 Leverkusen, später ebenfalls auf Bundesliga-Ebene für Kaiserslautern und St. Pauli (insgesamt 37 Spiele, 1 Tor). In der 2. Liga absolvierte der Torjäger 111 Spiele (Sandhausen, Bochum, Duisburg, St. Pauli) und erzielte 18 Tore. In der 3. Liga spielte er für Energie Cottbus (31 Einsätze, 10 Tore), im Ausland vor seinem Asien-Aufenthalt bei Sturm Graz und Cercle Brügge.



Trainer Schmitt dankt dem Vorstand

SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann gab in der offiziellen Mitteilung des SVM bekannt, das schon seit längerer Zeit Kontakt zu dem "robusten Stürmer" bestanden habe. Trainer Rico Schmitt sieht eine Lücke im Kader geschlossen, die zunächst wegen des knappen Etats nicht geschlossen werden konnte. "Umso dankbarer sind wir nun, dass der Vorstand die wirtschaftliche Ressource bereitstellt. Das war wegen der finanziellen Gesamtsituation sicherlich keine einfache Aufgabe", so Schmitt, der Sukuta-Pasu wegen dessen Körperlichkeit als "Zielspieler in der Offensive" sieht.

Sukuta-Pasu selbst freut sich über die Rückkehr nach Deutschland und sei "heiß auf die Spiele und die Fans in der Hänsch-Arena".