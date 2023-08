SV Meppen betraut Alipour mit der Middendorp-Nachfolge

Der SV Meppen hat einen Nachfolger für Ernst Middendorp gefunden: Adrian Alipour heißt der Neue, der mit gemischten Gefühlen auf seine bislang letzte Station FC Rot-Weiß Koblenz zurückblickt.

Ernst Middendorp ist beim SV Meppen Geschichte. Wenige Tage nach dem bundesweit vielbeachteten Rücktritt des streitbaren Geistes hat der Drittliga-Absteiger mit Adrian Alipour einen Nachfolger präsentiert.

Der 44-Jährige war bis Sommer in der Regionalliga Südwest beim FC Rot-Weiß Koblenz tätig, mit dem er zum einen abstieg, zum anderen aber den Landespokal-Sieg feiern durfte. Heiner Beckmann, Sportvorstand beim SVM, zeigt sich in einer Meldung vollauf überzeugt vom Middendorp-Nachfolger: "Adrian ist in unseren Augen in dieser Situation die perfekte Lösung für unser junges Team. Er steht schon seit längerer Zeit sehr weit oben auf unserer Trainerliste." In gemeinsamen Gesprächen habe Alipour den positiven Eindruck bestätigt.

Nette Worte, aber was Meppen nach bescheidenen drei Punkten aus drei Regionalliga-Spielen braucht, sind Erfolgserlebnisse. Weiß der neue Trainer auch: "Wir sind jetzt in der Bringschuld und müssen Leistung auf den Platz bringen." Alipour verspricht: "Ich kann garantieren, dass ich alles geben werde, um erfolgreich mit dem jungen SVM-Team zu sein."