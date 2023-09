SV Meppen: An einem kalten Novembermittwoch in Kiel

Nachdem bereits Anfang August das Gastspiel des SV Meppen bei der U 23 von Holstein Kiel aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Spielstätte in den September verlegt wurde, muss nun das Spiel erneut verschoben werden. Für die Fans des SVM ein ungünstiger Termin, denn die Partie soll nun an einem Mittwoch um 13 Uhr stattfinden.

Erschwerte Planung: Die Fans des SV Meppen müssen unter der Woche nach Kiel. IMAGO/Werner Scholz