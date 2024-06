Nur kurzes Zittern in Gonsenheim: Göppinger SV steigt in die Regionalliga auf

Der 1. Göppinger SV wird zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Regionalliga spielen. Am Dienstag beim SV Gonsenheim präsentierte sich der GSV in überzeugender Form, musste zwischenzeitlich aber befürchten, dass die Partie einen dramatischen Verlauf nehmen könnte. Auf der Couch freute sich Ex-Zweitligist SSV Reutlingen.

Sonniger Blick in die Zukunft: Der 1. Göppinger SV (Archiv-Foto) darf nächste Saison in der Regionalliga ran. IMAGO/Eibner

Im dritten und entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde war die Ausgangslage klar: Der SV Gonsenheim brauchte vor heimischem Publikum einen Sieg, um in die vierte Liga zu springen. Jedes andere Ergebnis hätte Gegner 1. Göppinger SV in die Regionalliga gehievt.

Am Dienstag blieb die Anfangsphase ohne Torchancen. Erst ein Schuss von Göppingens Baroudi aus spitzem Winkel in der 18. Minute war die erste ernstzunehmende Torannäherung der Partie. Noch knapper war es in der 31. Minute, als Schraml einen Eckball an den langen Pfosten verlängerte, wo Profis aus kurzer Distanz das Bein ausfuhr, aber am Pfosten scheiterte. Drei Zeigerumdrehungen später ging Göppingen doch in Führung. Schumann lief nach weitem Ball in den Strafraum und servierte auf den mitgelaufenen Lulic per Querpass, der nur noch einschieben brauchte.

Gonsenheims Spielanlage sah optisch alles andere als verkehrt aus, doch sie führte nur zu einem Abschluss von El Mahaoui aus dem Gewühl im Sechzehner. Die Gäste schalteten dagegen mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit ein weiteres Mal gewinnbringend um. Der steil geschickte Baroudi legte von der Grundlinie zurück auf Schraml, dessen Schuss rollte in Richtung langer Pfosten, wo Lulic aus kurzer Distanz zum 2:0 abstaubte. Eine verdiente Pausenführung für die Schwaben.

Gonsenheimer Anfangsschwung

Aus der Kabine kam der SVG mit mehr Wucht und das zahlte sich sofort aus: Mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze verkürzte Barroso Rennstich auf 1:2 (49.). Die Hausherren hielten das Tempo hoch und drückten in den Minuten nach dem Anschlusstreffer auf den Ausgleich. Spätestens ab der 60. Minute agierte der GSV allerdings wieder mindestens auf Augenhöhe und hatte durch Schraml und Schumann auch gute Chancen.

Doch auch wenn zwischenzeitlich bei Gonsenheim nicht mehr viel zusammenlief, die Rheinhessen ließen nicht locker. In der 73. Minute segelte eine Rodwald-Flanke von links in den Strafraum. El Mahaoui behauptete sich robust und köpfte zum 2:2 ins lange Eck. Jetzt stand die Partie plötzlich Spitz auf Knopf. Doch nicht lange, dann bediente Freiwald mit einem Steckpass den eingewechselten Piljek, der aus halbrechter Position die Gäste wieder in Führung brachte (79.).

Eine erneute Antwort des SVG blieb aus, Göppingen spielte gegen Ende zwar den einen oder anderen Konter zu fahrlässig aus, doch damit hielten sie die Gonsenheimer vom Tor weg und nahmen geschickt Zeit von der Uhr. Mit der letzten Aktion des Spiels erhöhte Piljek nach Hereingabe von rechts ungedeckt im Zentrum auf 4:2. Unmittelbar danach war Schluss, die Mehrzahl der geschätzt 200 mitgereisten Göppinger Fans rannte auf den Platz und herzte sich untereinander und ihre Lieblinge. Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte spielt der 1. Göppinger SV in der Regionalliga.

Auswirkungen auf die Oberliga

Ein ehemaliger Zweitligist saß zu Hause vor dem Liveticker und durfte hinterher auch ein Fläschchen köpfen. Durch den Göppinger Aufstieg bleibt der SSV Reutlingen in der Oberliga Baden-Württemberg. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar muss hingegen der FC Cosmos Koblenz den Weg in die sechste Liga antreten.