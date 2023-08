SV Erlbach: "Für uns ist die Bayernliga wie die Bundesliga"

Der SV Erlbach ist stark in die Saison gestartet. Mit einem Neun-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge sind die Oberbayern bislang voll im Soll.

Seit dem Wochenende ist der SV Erlbach "nur" noch der erste Verfolger des neuen Spitzenreiters TSV Landsberg. Enttäuschung über den Verlust der Tabellenführung sucht man bei den Oberbayern jedoch vergeblich. "Einen solchen Saisonstart haben wir uns nicht mal erträumt", ordnet der Sportliche Leiter Christoph Huber die 14 Punkte aus sechs Spielen ein, "unser Ziel sind erst mal 42 Punkte, die in den letzten Jahren stets für den Klassenerhalt gereicht haben. Optimal wäre es nun natürlich, wenn wir weiterhin möglichst weit weg von den Abstiegsplätzen bleiben können."

Ein Drittel des anvisierten Saisonziels ist demnach bereits erreicht, gerade am vergangenen Wochenende stießen die Erlbacher jedoch an ihre (personellen) Grenzen. "Inklusive Pokal haben wir am Freitag das siebte Spiel in 21 Tagen absolviert. Die Belastung ist aktuell hoch - das hat man unserem Spiel angemerkt. Wir waren nicht so giftig in den Zweikämpfen und konnten die Räume teilweise nicht wie gewünscht schließen", fasst Huber den letzten Auftritt zusammen, "wenn dann ein Topgegner wie Heimstetten kommt, wird es in so einer Situation zwangsläufig schwierig." Dass die Erlbacher trotz Überlegenheit des Gegners in der ersten Halbzeit nicht ins Hintertreffen gerieten, ist dann auch sinnbildlich für die derzeitige Stabilität des Teams. Viel mehr war nach der SVE-Führung direkt nach dem Seitenwechsel sogar der Sieg greifbar, doch der Regionalliga-Absteiger konnte in der Schlussviertelstunde durch einen Standard ausgleichen.

Steigerungspotenzial bei der Chancenverwertung

Jener Standard war zugleich erst das zweite Gegentor, das Keeper Andreas Speer im bisherigen Saisonverlauf hinnehmen musste - ligaweiter Topwert bis dato. Mit sieben eigenen Treffern waren gleichzeitig jedoch lediglich fünf Teams seltener erfolgreich vor dem gegnerischen Gehäuse. "Wir wollen hinten natürlich sicher stehen, sind grundsätzlich aber schon eine spielerische Mannschaft und hauen die Bälle nicht nur vor. Unser Spiel ist ansehnlich - das ist auch das Feedback der Gegner", will Huber das Image einer reinen Kämpfertruppe nicht bestätigen, "gerade vergangene Saison hatten wir eine schlechte Chancenverwertung. Diese Saison haben wir das ein bisschen in den Griff bekommen - auch wenn wir noch nicht richtig viele Tore erzielt haben."

Effektiv sind die Auftritte der Erlbacher aber in jedem Fall, sodass die Sparsamkeit in der Offensive bisher nicht ins Gewicht fiel. Und selbst wenn - wie am vergangenen Freitag - etwas Sand im Getriebe vorliegt, kann sich der SVE zumindest zu Hause auf ein weiteres Faustpfand verlassen: "Wir haben hier meistens 400 bis 500 Zuschauer, da herrscht ordentlich Stimmung um den Sportplatz und so wird es für jeden Gegner schwierig." Jene Stimmung spiegelt auch den generellen Geist des Vereins wider, in dem ein großes gemeinsames Miteinander unter den ehrenamtlichen Helfern vorherrscht: "Wann immer ich an den Sportplatz komme, ist jemand hier und arbeitet - das ist echt irre und dieses Familiäre überträgt sich ebenso auf die Mannschaft. Jeder bleibt nach dem Spiel sitzen, sodass neue Spieler sehr schnell aufgenommen werden können. Dieses Miteinander müssen wir uns auf und neben dem Platz für die Zukunft bewahren."

Infrastrukturelle Grenzen

Denn eines ist in Erlbach auch klar: Infrastrukturell stößt der Verein in der Bayernliga an seine Grenzen - die Auflagen seitens des Verbands zur Regionalliga wären schlichtweg nicht umsetzbar. "Unser Sportplatz liegt auf einem Hügel im Wald - wir können gar keinen separaten Eingang oder einen abgetrennten Block für Gästefans bereitstellen", zeigt sich der sportliche Leiter realistisch wie zufrieden. "Für uns ist die Bayernliga daher wie die Bundesliga." Und in dieser eigenen Bundesliga grüßt der SVE aktuell von Tabellenplatz zwei - kein schlechter Arbeitsnachweis für einen Dorfverein aus Oberbayern.