SV Eichede hält die Weste weiß - Erste Siege für Reinfeld und Oldenburg

Der SV Eichede hat auch im dritten Spiel einen deutlichen Sieg eingefahren, was gegen den VfB Lübeck vor allem an der zweiten Halbzeit lag. Große Erleichterung herrscht bei Preußen Reinfeld und dem Oldenburger SV, die beide ihre Null vom Punktekonto tilgen konnten.

Sowohl der SV Eichede als auch der VfB Lübeck II gingen in das direkte Duell am Sonntag mit der vollen Punktausbeute. Nach 90 Minuten blieb nur die weiße Weste des SVE unbeschmutzt. Beim klaren 3:0-Erfolg gehörten die ersten Minuten zwar den Hausherren, doch schon sehr bald verzeichneten Lübecks Talente mehr Einträge auf dem Chancenzettel. Thomä im Eicheder Tor war jedoch einige Male zur Stelle. Eine Standardsituation bescherte dem SVE die Führung, Stöver schlenzte einen Freistoß aus rund 20 Metern in die Maschen. Dieser Treffer belebte die Heimelf, die nun mehr wollte und auch mehr bekam: Stöver drückte in der 71. Minute das Leder mit der Innenseite über die Linie. War schon mit diesem Treffer praktisch klar, dass der in der zweiten Halbzeit deutliche verbesserte SVE an diesem Tag die Oberhand behalten sollte, beseitigte Arndt in der 87. Minute auch noch alle Restzweifel.

Mit dem gleichen Ergebnis durfte sich der Oldenburger SV in seinem zweiten Saisonspiel die ersten drei Zähler aufs Punktekonto buchen. Beim Auswärtsspiel gegen den PSV Union Neumünster erleichterte eine frühe Rote Karte für Heimakteur Braun (Notbremse) einiges. Aus der Überzahl heraus kam der OSV immer wieder gefährlich vors Tor, Kaps münzte mit seinem Kopfballtor diese Feldvorteile in Zählbares um (37.). Oldenburg blieb dran und als Junge in der 63. Minute steil geschickt wurde, hieß es 2:0. Der Ball lief beim Albrecht-Team, über die Flügel brach sein OSV in der 70. Minute durch und Kowski vollendete eine Flanke zum 3:0-Schlusspunkt.

Ebenfalls zum ersten Mal punktete der SV Preußen 09 Reinfeld. Den laut Reinfeld "längst überfälligen Sieg" gegen den TSV Pansdorf verdienten sich die Preußen beim ersten Tor durch konsequentes Gegenpressing, als sie dem TSV in dessen Defensivzone den Ball abluchsten und Rönnau einen Querpass platziert ins Eck hämmerte (28.). Pansdorf machte im Verlauf des zweiten Durchgangs mehr und mehr Druck, während Reinfeld in der 71. Minute in Person von Hackbarth einen Elfmeter verschoss. Doch trotz allen Drängens der Gäste, die Reinfelder Defensive hielt stand. Die sich zwangsläufig ergebenen Räume zum kontern nutze in der Nachspielzeit Bojarinow zum 2:0-Endstand. Pansdorf bleibt damit bei null Punkten stehen.