SV Eichede bewegt Lukas Baake zum ersten Vereinswechsel seines Lebens

Der SV Eichede hat am Dienstag einen Transfer für den Sommer verkündet: Lukas Baake kommt vom Landesligisten Rahlstedter SC, für den er bisher alle anderen Interessenten abblitzen ließ.

Lukas Baake hat beim SV Eichede einen ab Sommer gültigen Vertrag bis Juni 2023 unterschrieben. Für den 25-Jährigen ein großer Schritt, denn Vereinswechsel kannte er bisher noch nicht, sein ganzes Fußballer-Leben verbrachte er beim Hamburger Landesligisten Rahlstedter SC, bei dem er derzeit noch Kapitän ist.

Baake auf seine rund 100 Landesliga-Spiele zu reduzieren, würde aber zu kurz greifen: Mit der U 19 des RSC gewann er 2015 die Hamburger und die Norddeutsche Meisterschaft im Futsal. Zudem engagierte sich der defensive Mittelfeldspieler auch als Jugendtrainer in Rahlstedt und - hier kommt doch ein anderer Verein ins Spiel - beim Eimsbütteler TV.

Die Trainertätigkeiten wird er jetzt allerdings ruhen lassen, viel zu ambitioniert und herausfordernd wird die Aufgabe als Spieler beim SVE, der dorthin will, wo er 2013/14 und 2016/17 schon war: In die Regionalliga. Den SVE wird er nebenbei aber noch "punktuell" im Nachwuchsbereich unterstützen.

Eichedes zukünftiger Ligamanager Paul Kujawski ist überzeugt, dass bei Baake das Gesamtpaket passt: "Ich freue mich, dass sich mit Lukas ein weiterer Spieler mit einem tollen Charakter für den Weg beim SV Eichede entschieden hat. Menschlich und sportlich erhalten wir mit Lukas einen großen Mehrwert fürs Team. Für ihn wird es ein weiterer Schritt in seiner Laufbahn sein. Dabei möchte ich ihn sehr gerne begleiten."

Baakes Bindung zum Rahlstedter SC wird bleiben, dennoch hat er sich frühzeitig für den ersten Wechsel seines Fußballer-Lebens entschieden: "Der SV Eichede ist einer der ambitioniertesten Vereine in der Umgebung. Es freut mich, wie viel Wertschätzung und Interesse mir in den Gesprächen entgegengebracht wurde. Die Ziele des Vereins und meine persönlichen passen perfekt zueinander", so Baake, der dem Vernehmen nach auch schon Interesse von Regionalliga-Vereinen auf sich gezogen hat.