SV Drochtersen/Assel: Trainer Hansen muss gehen

Nach der Pleite gegen Hannover 96 II am Samstag zieht Regionalligist SV Drochtersen/Assel die Notbremse und entbindet Coach Frithjof Hansen von seinem Amt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

0:3 endete der Auftritt der SV Drochtersen/Assel am Samstag bei der U 23 von Hannover 96 - das dritte Spiel in Folge ohne Dreier. Zu viel für die Verantwortlichen beim Nord-Regionalligisten: "Der Aufritt unserer Mannschaft gegen Hannover hat jetzt doch dazu geführt, dass D/A die Zusammenarbeit mit Trainer Frithjof Hansen nicht fortführt", heißt es in einer Stellungnahme auf der Homepage des Vereins.

Der heute 27-jährige Hansen, zuvor beim DFB-Stützpunkt in Stade sowie in Drochtersen als Assistenz- und Jugendtrainer in der Verantwortung, hatte die 1. Mannschaft von D/A zu Beginn der Spielzeit 2022/23 übernommen und in seiner Premierensaison als Alleinverantwortlicher auf Rang acht geführt. In der aktuellen Runde hatte sich der Verein aus dem niedersächsischen Landkreis Stade allerdings deutlich mehr ausgemalt, zählte entsprechend auch zum Favoritenkreis der Liga. Die Realität sieht aber anders aus: Derzeit steht Drochtersen nach nur zwei Siegen aus zehn Partien nur auf Rang 14.

"Der Schritt ist uns schwergefallen, weil Frithjof eigentlich zu D/A passt, aber letztlich hat ihm zuletzt auch das nötige Glück gefehlt, das man für den Erfolg braucht", heißt es von Vereinsseite weiter. Viel Zeit für eine Nachfolgelösung will sich der Verein gerade auch im Hinblick auf das bald anstehende Pokalspiel nicht nehmen: Im Halbfinale des Niedersachsenpokals tritt Drochtersen/Assel am Dienstag bei Ligarivale SV Meppen an. Am Sonntag geht es dann in der Liga gegen den SSV Jeddeloh II weiter.