SV Drochtersen/Assel: Auf der Suche nach dem Schmiederer-Ersatz

Im Kehdinger Land rollt wieder der Ball: Die SV Drochtersen/Assel startet in die Vorbereitung. Sieben Abgängen stehen bislang vier externe Zugänge gegenüber.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Transfers

Spannende Wochen liegen hinter den Verantwortlichen der SV Drochtersen/Assel. Während der Kader die Sommerpause zur Regeneration nach einer erfolgreichen Saison nutzte, liefen im Hintergrund die Vorbereitungen für die neue Spielzeit.

Am Mittwoch rollte dann wieder der Ball im Kehdinger Stadion. Zum Auftakttraining kehrte ein Großteil des Kaders der abgelaufenen Saison zurück an ihre Wirkungsstätte. Neben den altbewährten Akteuren begrüßte das Trainerteam um Coach Oliver Ioannou auch einige neue Gesichter.

Mannschaftskern bleibt erhalten

Einen großen und weitreichenden Umbruch, wie er sich anderswo in der Regionalliga Nord ankündigt, bleibt bei D/A aus. Stattdessen verlängerte Drochtersen/Assel frühzeitig mit dem Stammpersonal und sorgte dafür, dass der Kern der Mannschaft erhalten bleibt. Um die Abgänge von Julian Geitz (TuS Bövinghausen), Fynn Hegerfeldt (Eintracht Norderstedt), Tom Kinitz (Ziel unbekannt), Arian Khodabakhshian (Teutonia Ottensen), Mika Ney (in die USA), Alexander Neumann (TSV Ottersberg) und Felix Schmiederer (BW Lohne) gezielt zu kompensieren, setzen Präsident Rigo Gooßen und Sportdirektor Sören Behrmann auf junge Akteure mit Entwicklungspotenzial.

"Wir wollen das Beste aus jungen Talenten herauskitzeln. Schon in der vergangenen Saison konnten wir drei Spieler aus unserer U 23 hochziehen und stehen auch weiterhin im engen Austausch mit der zweiten Mannschaft", erklärt Behrmann.

Stürmer soll noch kommen

Mit Justin Plautz verpflichtet D/A einen flexiblen Defensivspezialisten mit Drittliga-Erfahrung und kompensiert die Abgänge in der Verteidigung. Für die Offensive kommt Niklas Bär, der in der vergangenen Saison in der Regionalliga überzeugte, vom ETSV ins Kehdinger Land. Auch auf der Torhüterposition verstärkt sich Drochtersen/Assel: Bennet Marquardt und Simon Heinbockel wollen sich langfristig für einen Stammplatz empfehlen.

Einzig und allein auf der Stürmerposition soll noch nachgerüstet werden. Neben Torjäger Moritz Göttel fehlt ein weiterer Angreifer im Kader, nachdem mit Felix Schmiederer der in der abgelaufenen Spielzeit mit zwölf Treffern zweitbeste Schütze zur neuen Saison für Ligarivale BW Lohne auflaufen wird.

Straffes Vorbereitungsprogramm als Härtetest

Sportdirektor Sören Behrmann gibt für die kommende Spielzeit ein klares Ziel vor: "Wir wollen den Schwung aus der Rückrunde mitnehmen und am Ende wieder oben in der Tabelle stehen. Trotzdem gucken wir von Spiel zu Spiel".

Dementsprechend strukturiert und hart ist das Warm-Up. Zu Beginn trainiert D/A täglich, bis es am 12. Juli mit der Vorbereitung richtig losgeht. Namenhafte Teams finden für Testspiele ihren Weg ins Kehdinger Stadion: So kommen der Hamburger SV und Eintracht Braunschweig für ein Kräftemessen nach Drochtersen.