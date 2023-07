SV Babelsberg: "Ganz oben werden wir nicht mitspielen können"

Beim SV Babelsberg läuft die Vorbereitung auf die neue Saison bereits auf Hochtouren. Neben Ex-Zweitliga-Knipser Daniel Frahn, der den Nulldreiern erhalten bleibt, darf man auch einige neue Gesichter im Karl-Liebknecht-Stadion begrüßen.

Seitdem mit Markus Zschiesche und Ronny Ermel ein eingespieltes Trainer-Duo am Babelsberger Park an der Seitenlinie steht, wird beim SV Babelsberg wieder attraktiver Fußball gespielt. Der starke Zusammenhalt zwischen der Mannschaft und den Fans des Kiezvereins sowie die formidable Infrastruktur waren für das Duo damals die Beweggründe.

Ihren Schwung übertrugen die Coaches auf das Team, wenngleich es am Ende hieß: Dicht daneben ist auch vorbei. Der angestrebte einstellige Tabellenplatz wurde um einen Rang verfehlt. Dennoch wurde in Babelsberg endlich wieder flotter Fußball geboten: schnell nach vorn, stets mit drei Angreifern. Der bisherige Alleinunterhalter Daniel Frahn bekam ebenfalls torhungrige Nebenleute mit Steinborn, der nach fünf Jahren zurückkehrte, Cakmak, Gladrow und Ndualu. Der leistungsstärkste Akteur der Saison stand mit Sietan in der Abwehrmitte. Die zumeist ansehnlichen Partien mobilisierten die Fans. Um 900 Zuschauer stieg der durchschnittliche Besuch auf 2726.

Zschiesche blieb Realist: "Mitunter fehlten Qualität und Zuverlässigkeit." Als sich Frahn Ende Oktober einen Knorpelschaden zuzog - die erste ernsthafte Verletzung in seiner fast zwanzigjährigen Laufbahn - ging es von der Tabellenspitze abwärts. Im März, Frahn war wieder genesen, rief der Kapitän nach dem 1:2 zu Hause gegen Greifswald den Abstiegskampf aus. Doch die Elf berappelte sich wieder. "Trotz der Achterbahnfahrt bin ich mit den Leistungen zufrieden", resümierte Vereinschef Kristian Kreyes.

Vielversprechende Neuzugänge

Mit Leon Bürger (ausgeliehen von Verl) und Rudolf Dovn Ndualu (nach Cottbus) verlieren die Nulldreier nun zwei Leistungsträger. Die Neuen sind jedoch vielversprechend. Für die Abwehr kamen aus Altglienicke Philipp Zeiger und Gordon Büch. Mit Andreas Pollasch kam ein Sechser vom BFC Dynamo. Samir Werbelow (Viktoria Berlin) soll Außenstürmer Ndualu ersetzen. Flügelspieler ist auch Ilir Qela (TSV Havelse). Julius Hoffmann (19) kommt für ein Jahr von Dynamo Dresden. Mit Gian Luca Schulz (FC Hansa II) gesellt sich ein weiter Außenstürmer dazu.

"Die Mannschaft soll sich weiterentwickeln", sagt Kreyes. "Ganz oben werden wir nicht mitspielen können." Der Etat wird von 400.000 aus 450.000 Euro erhöht. Auch auf den Oldie kann der SVB noch bauen. Frahn wurde im Juni 36 Jahre alt. "Solange sein Körper mitmacht, wird er Gas geben", ist Trainer Zschiesche überzeugt.