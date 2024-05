SV Babelsberg: Dem Pokal-Highlight folgt der Neuaufbau

Der SV 03 Babelsberg reist am Samstag zum Landespokal-Finale nach Cottbus. Ein Erfolg und der damit verbundene Einzug in den DFB-Pokal könnte dem anstehenden Neuaufbau in der Sommerpause sicherlich dienlich sein.

Deutliche Angelegenheit: Beim letzten Kräftemessen zwischen Babelsberg und Cottbus waren die Lausitzer klar oben auf. IMAGO/Matthias Koch