SV Adler Weidenhausen: Eine Saison der Extreme

Für den Verein nahe der hessisch-thüringischen Grenze ist die Hessenliga weiterhin ein Abenteuer. Vor der Winterpause zeigte die Formkurve steil nach oben - so lebt die Hoffnung des Anhangs, auch in der kommenden Saison wieder die Liga-Bestmarke zu stellen.

Hessenliga am Chattenloh - das ist auch eineinhalb Jahre nach dem Aufstieg des SV Adler Weidenhausen in jeder Beziehung immer noch etwas Besonderes. "Uns hat keiner zugetraut, aufzusteigen - und uns hat auch keiner zugetraut, die Klasse zu halten", sagt Ronald Leonhardt im Rückblick. Der SVA-Trainer erlebt mit seiner Mannschaft bislang eine Spielzeit der Extreme: Bei keinem anderem Team gibt es eine größere Diskrepanz zwischen dem Saisonstart und den letzten Spielen des Jahres 2023. Einen Großteil seiner 24 Zähler holte der Tabellenzehnte in den Partien vor der Winterpause. Sechs Siege aus sieben Spielen - darunter Auswärtserfolge bei den Topteams Bayern Alzenau (3:0) und Türk Gücü Friedberg (3:2) - belegen die steile Formkurve.

"Wir haben sehr viel Energie in die erste Saison gesteckt", sagt Leonhardt, "vielleicht war die Mannschaft noch nicht bereit, wieder die Maximalleistung abzurufen - die brauchen wir aber, um in dieser Liga zu punkten." Trotz einiger solider Leistungen standen nach elf Spieltagen erst sechs Punkte auf der Habenseite. "Es war sportlich eine sehr schwierige Phase. Aber über unsere Gemeinschaft und unseren Spirit sind wir wieder zurückgekommen", betont Vorstand Ralf Kruse. Respekt, Bodenständigkeit, Demut: Wer mit den SVA-Verantwortlichen spricht, wird auf die grundsätzlichen Werte des Vereins hingewiesen.

Starke Einzelkönner

Langfristig wolle man denken, betont Leonhardt: "Nur weil wir in der Hessenliga sind, werfen wir nicht mit beiden Händen Geld aus dem Fenster." Der gebürtige Eichsfelder, der seit fast neun Jahren im Verein und seit 2020 Cheftrainer ist, hat dennoch das Glück, auf starke Einzelkönner setzen zu können: Jan Gerbig (zwölf Tore) zählt wie im Vorjahr zu den treffsichersten Spielern der Liga. Und trotz ihrer mittlerweile 35 Jahre sind zwei Brüder weiter unverzichtbar: Tim Gonnermann als Taktgeber im zentralen Mittelfeld, Sören Gonnermann, der wohl bekannteste Adler-Akteur, als torgefährlicher und nimmermüder Angreifer im 4:2:3:1-System Leonhardts.

"Unsere Ausgangssituation ist nicht schlecht" sagt Weidenhausens Trainer angesichts eines Vorsprungs von sechs Punkten auf einen direkten Abstiegsplatz, "auch wenn es in dieser Liga unglaublich eng zugeht". Nach der Winterpause startet der SVA mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiss Walldorf (24. Februar).

Jahrelang in der Verbandsliga

Nach wie vor ist die Euphorie in der Region nahe der hessisch-thüringischen Grenze zu spüren, was angesichts der Vereinshistorie verständlich ist: Jahrelang spielte Weidenhausen in der Verbandsliga, ehe 2022 etwas unverhofft der Aufstieg in die Hessenliga gelang - als erstem Verein überhaupt aus dem Werra-Meißner-Kreis. "Unsere Infrastruktur hat noch Nachholbedarf", sagt Kruse. Zum Training wird regelmäßig auf den Platz im Nachbarort Abterode oder auf den Kunstrasen im gut acht Kilometer entfernten Reichensachsen ausgewichen.

Ohnehin ist die Region nicht gerade mit Spitzenfußball verwöhnt - umso größere Highlights sind die Heimspiele am Chattenloh. Zum regelrechten Fußballfest wurde, trotz einer 0:1-Niederlage, das Duell gegen Meister Eintracht Frankfurt II im Mai 2023. Mehr als 2.400 Fans verfolgten die Partie im kleinen Ortsteil (ca. 700 Einwohner) der Gemeinde Meißner. Und in dieser Kategorie ist der Verein sogar unangefochtener Spitzenreiter: Kein Team der Liga hat aktuell einen höheren Zuschauerschnitt (mehr als 500) als Adler Weidenhausen.