Sussek wird ein Zebra

Partrick Sussek wechselt aus der Hauptstadt an den Rhein. Der 24-jährige Offensivspieler des BFC Dynamo streift sich ab der neuen Saison das Trikot des MSV Duisburg über. "Patrick war schon auf dem Weg, sich im Profifußball durchzusetzen, wurde dann aber leider zurückgeworfen. Er ist ein technisch guter Eins-gegen-Eins-Spieler, der Ideen und Lösungen in engen Räumen hat", Chris Schmoldt, Leiter Kaderplanung, über den gebürtigen Ingolstädter, der in der abgelaufenen Saison in 33 Regionalliga-Spielen sieben Scorer-Punkte sammelte.