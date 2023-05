Suspendierung beendet: Messi trainiert wieder bei PSG

Lionel Messi (35) hat am Montag wieder an einem PSG-Training teilgenommen.

Dies gab der französische Meister Paris St. Germain auf "Twitter" bekannt. Messi war vergangenen Dienstag suspendiert worden, der argentinische Weltmeister hatte sich zuvor laut Vereinsseite unerlaubt nach Saudi-Arabien, wo er Tourismus-Botschafter ist, begeben.

Kuriose Entschuldigung

Der bei den Fans umstrittene Spielgestalter Messi entschuldigte sich daraufhin via "Instagram", er stellte aber klar, dass er gedacht habe, "wie immer" nach einem Spiel (in diesem Fall dem 1:3 sonntags gegen Lorient) einen freien Tag zu haben. Die Reise in die saudi-arabische Hauptstadt Riad sei zudem nicht mehr stornierbar gewesen.

Eine Woche nach dem verhängnisvollen Abflug steht Messi nun schon wieder auf dem Trainingsplatz, auch ohne ihn gewann Paris am Wochenende in Troyes (3:1).

Berichten zufolge beginnt eine der letzten Wochen von "La Pulga" bei PSG, der Vertrag läuft aus und der Weltfußballer will diesen dem Vernehmen nach nicht verlängern. Eine Rückkehr zum FC Barcelona steht im Raum.

Sollte dies nicht für die klammen Katalanen finanzierbar sein, stehen auch der saudische Verein Al-Hilal, der Messi "Reuters" zufolge 363 Millionen Euro pro Jahr bietet, und David Beckhams Inter Miami bereit.