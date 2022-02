"Surreal": Straka gewinnt als erster Österreicher ein Turnier auf der US-Tour und löst Augusta-Ticket

Sepp Straka hat als erster österreichischer Golf-Profi ein Turnier auf der US-PGA-Tour gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim Honda Classic in Palm Beach Gardens in Florida durch und sicherte sich das Preisgeld von 1,44 Millionen Dollar (etwa 1,28 Millionen Euro).

Wiener mit US-Pass: Sepp Straka siegt beim "The Honda Classic" in Palm Beach Gardens. imago images/Icon SMI